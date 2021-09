Die Covid-19-Impfung erfolgt in die Muskulatur des Oberarms. Foto: Jens Büttner/dpa

Heidelberg. (RNZ/lyd) Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen das Coronaviru für alle 12- bis 17-Jährigen ohne Einschränkungen. Wie die Stadt Heidelberg mitteilt, setzt sie sich für eine hohe Impfquote ein – auch in dieser Altersgruppe. In ihrer Mitteilung wirbt die Stadt dafür, dass Schülerinnen und Schüler bereits jetzt, noch während der Ferienzeit, diese Angebote nutzen. "Jede Impfung ist ein Beitrag zur Sicherung des Schulbetriebs nach den Sommerferien", sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit.

Das Impfzentrum Rhein-Neckar des Rhein-Neckar-Kreises in Patrick-Henry-Village (PHV) bietet täglich von 8 bis 20 Uhr Impfungen ohne Terminvereinbarung an, nach ärztlicher Aufklärung auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.

Vom Hauptbahnhof fährt ein Shuttlebus direkt zum Impfzentrum auf PHV. Daneben können sich Schülerinnen und Schüler auch bei niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten sowie anderen Fach- und Allgemeinärzten impfen lassen. Auf der Internetseite www.dranbleiben-bw.de informiert das Sozialministerium über Impfaktionen in Heidelberg und im Umland.

Impfaktion des Jobcenters am 6. September

Zu einer Impfaktion mit dem mobilen Impfteam lädt das Jobcenter Heidelberg am Montag, 6. September von 10 bis 15 Uhr in das Jobcenter in der Speyerer Straße 6 ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger. Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren benötigen für eine Impfung eine formlose Einverständniserklärung der Eltern. Bei 12- bis 15-Jährigen erfolgt eine Impfung nur in Anwesenheit der Eltern, nach Aufklärung gemäß der aktuellen STIKO-Empfehlung. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), die Versichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Weitere Infos dazu unter www.jobcenter-hd.de/news/impfaktion.

Die Stadt Heidelberg strebt an, nach Schulbeginn reservierte Terminfenster im Impfzentrum für Impfungen anzubieten. Fragen rund um Impfungen für Jugendliche beantwortet das baden-württembergische Sozialministerium.