Heidelberg. (pol/rl) Am Freitagabend meldeten Zeugen, dass auf dem Gelände der Grundschule in der Schlierbacher Landstraße mehrere Jugendliche randalieren würden. Kurz vor Mitternacht hörte ein Zeuge ein lautes Klirren. Als er auf dem Schulgelände nachschaute, sah er eine Gruppe Jugendlicher, die kleine Glasflaschen auf die Glas-Schutzscheiben des überdachten Schulhofbereichs warfen. Dabei zersplitterte eine der Glasscheiben. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung S-Bahn-Haltestelle.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei erwischte sieben Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren dort und kontrollierte sie. Der Zeuge konnte die Jugendlichen, die weitere Fläschchen dabei hatten, als die Randalierer auf den Schulhof identifizieren.

Gegen die sieben Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.