„Das Problem ist, die Leute kennen keine Juden. Aber woher sollen wir denn die vielen Juden nehmen, um ständig Gespräche zu führen?“, fragt Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin (Mitte). Er berichtet Workshop-Teilnehmern in der Synagoge vom jüdischen Leben in Deutschland. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Sie sind auf den Spuren jüdischer Geschichte und Gegenwart unterwegs: diejenigen, die am Workshop des Vereins "Heidelberger Lupe" teilnehmen. Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Verena Meier erarbeiten sie sich eine besondere Form der Erinnerungskultur. Dazu nutzen sie die analoge Schwarzweiß-Fotografie und Mittel des Theaters.

Die "Heidelberger Lupe" ist ein Verein aus Studenten und Absolventen der Heidelberger Universität und Pädagogischen Hochschule aus unterschiedlichen Fachbereichen. Sie vereint das Interesse an Lokalgeschichte, ihr Ziel ist es, regionalhistorische Themen zu erforschen und sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie sind überzeugt: Durch den Fokus auf Biografien und historische Orte ist Geschichte für den Einzelnen greifbarer. Und so startete vergangene Woche ihr siebentägiger Fotografie- und Theaterworkshop zur jüdischen Geschichte und Gegenwart im Rahmen des Festjahres zum 1700-jährigen jüdischen Leben in Deutschland.

"Mich interessiert der Dialog unter uns, die Fotografie ist das Vehikel", erklärt Gülay Keskin ihre Teilnahme. Die Heidelberger Fotografin schätzt innovatives Arbeiten grundsätzlich. "Das Konzept hat mir gefallen." Julia stammt aus der Ukraine, lebt in Mannheim und verbindet ihr Interesse an analoger Fotografie mit der Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. Kirstin hat mit "keiner Religion irgendetwas am Hut", interessiert sich aber für jüdische Kultur im Stadtraum. Insgesamt haben sich zwölf Menschen getroffen und erkunden die Stadt. Vier von ihnen haben einen jüdischen Hintergrund.

Die Teilnehmer besuchen jüdische Friedhöfe und Altstadtgassen, in denen früher Juden lebten. Sie führen Gespräche in der Hochschule für jüdische Studien und hören von den Zusammenhängen zwischen Judentum, Christentum und Islam. Und sie finden den Weg auch in die Synagoge im jüdischen Gemeindezentrum. Hier treffen sie Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin, der seit rund 30 Jahren in Heidelberg lebt. Er erzählt lebendig, gibt Einblicke in das Leben der Gemeinde.

"Wie gehe ich mit offensichtlichem Antisemitismus um, der so alltäglich und dumm ist, dass man gar nicht weiß, was man sagen soll?" fragt Kirstin. "Das Problem ist, die Leute kennen keine Juden", antwortet der Rabbi. "Aber woher sollen wir denn die vielen Juden nehmen, um ständig Gespräche zu führen?" Er erzählt, wo es koscheres Brot gibt in der Stadt, packt auch ein paar Schätze aus dem Toraschrein und liest aus einer alten Torarolle vor. Die Kameras klicken. Wo sein Lieblingsort in Heidelberg sei?, will eine Teilnehmerin wissen. "Hier", sagt der Rabbi. "Genau hier."

An diesem Tag stehen Arbeiten in der Dunkelkammer auf dem Programm. Fotograf Shay Dashevsky aus Israel gehört zum Organisations-Team und erklärt, wie man zu hervorragenden Handabzügen in der Schwarz-Weiß-Fotografie gelangt. Dann will Theaterpädagogin Nedjma Schreiner aus Frankreich mit den Teilnehmern die Eindrücke aufarbeiten und eine Präsentation vorbereiten. "Es bleibt spannend. Denn was ist eigentlich, jüdisch sein’?", fragt sie.

Info: Präsentation am Donnerstag, 19. August, um 18 Uhr, auf dem Platz der Alten Synagoge, Lauerstraße 2