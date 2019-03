Heidelberg. (hö) Seit über 50 Jahren lässt der putzige Pustefix-Bär seine Seifenblasen von seinem Balkon an der Ecke Hauptstraße/ Märzgasse auf die Passanten regnen. Doch damit hat es ein Ende: Gegenüber der RNZ bestätigte Thomas Dielmann - er leitet die gleichnamige mittelständische Darmstädter Schuhkette mit deutschlandweit rund 50 Filialen: "Wenn wir zum Sommer unseren Laden in Heidelberg schließen, werden wir den Bären mitnehmen."

Als Dielmann vor gut zehn Jahren die ehemaligen Räume der Drogerie Werner bezog, war der alte Bär auf einmal verschwunden. In der hauseigenen Deko-Abteilung wurde er nachgebaut (und hat seitdem ein dunkleres Fell) - weil man sich mit dem schwäbischen Hersteller nicht einigen konnte: Der hatte verlangt, für seine Bären die eigene und recht teure Pustefix-Lauge zu verwenden, was Dielmann ablehnte.

Dielmann bedauert seinen Abschied aus Heidelberg: "Dass wir schließen müssen, ist wirklich traurig. Denn die Stadt hat so viel Potenzial." Und er nennt vor allem zwei Gründe für seinen Entschluss: "Es gibt keine allgemeine Krise im Einzelhandel, nur die von gewissen Standorten. In Heidelberg sind die Ladenmieten oft zu hoch. Das, was wir uns vor zehn Jahren noch leisten konnten, geht heute einfach nicht mehr. Der Hausbesitzer ist uns zwar etwas entgegengekommen, aber leider zu wenig." Dieses Problem werde auch noch weitere Läden betreffen, deren Mietverträge gerade auslaufen: "Da kommt eine ganze Welle auf die Hauptstraße zu." Und auch die Nebenkosten, vor allem der Strom, machten vielen Einzelhändlern zu schaffen.

Aber Dielmann kritisiert auch die Stadtverwaltung: "Wir wurden fast gar nicht unterstützt, uns wurden eher Steine in den Weg gelegt." Er zählt auf: "Auf unsere Kosten wollten wir eine sehr hochwertige Nachtbeleuchtung der schönen Fassade, ohne Werbung, installieren - abgelehnt! Wir baten darum, ein besser sichtbares hochwertiges Logo an der Fassade anzubringen - abgelehnt! Wir beantragten einen kleinen, schönen Tisch im Eingangsbereich, um unsere Waren zu präsentieren - verboten! Auch andere Kleinst-Präsentationen von wertvollen Schuhen an der Fassade in Griffhöhe - verboten! Als wir um Unterstützung baten, die vielen abgestellten Fahrräder am Eingang und an den Schaufenstern einzudämmen - abgelehnt!" Außerdem gebe es zu wenig verkaufsoffene Sonntage ("Da machen wir unseren besten Umsatz"), und es fehle komplett "ein wirkungsvolles Stadtmarketing, das sich für den Einzelhandel einsetzt".

Natürlich weiß Dielmann, dass im Rathaus nicht alle seine Wünsche erfüllt werden konnten, aber er hätte sich ein stärkeres Entgegenkommen oder zumindest mehr Verständnis für seine Sorgen gewünscht. Aber ganz aufgeben will Thomas Dielmann Heidelberg nicht, zumal "der Umsatz hier nicht schlecht" war: "Wir sind durchaus interessiert daran, zu passenden, marktgerechten Konditionen und mit der Unterstützung der Stadt einen neuen Standort anzupacken. Aber es kommt nur eine echte Bestlage, also in der Nähe des Bismarckplatzes, in Betracht." Im Moment sei allerdings nichts Konkretes in Sicht.

Als Nachfolger für Dielmann steht an der Ecke zur Märzgasse wohl die amerikanische Burgerkette "Five Guys" in den Startlöchern, die in Deutschland groß expandieren will. Aber den Bären will Dielmann den Hamburger-Bratern nicht überlassen: "Den nehmen wir mit. Das war schließlich der einzige Blickfang, den uns die Stadt Heidelberg erlaubt hatte."