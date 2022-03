Von Karla Sommer

Heidelberg. Die Vorfreude auf das, was wieder kommt, sieht man Wolfgang Graf an. Denn genau vor zwei Jahren gab es das letzte Konzert im Jazzhaus – jetzt, am Samstag, 5. März, findet wieder das erste nach einer langen Corona-Pause statt. "Dafür hat es sich gelohnt, zu warten", formuliert der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Jazzhaus seine Zufriedenheit über die Wiedereröffnung. Die vollzieht sich zwar noch unter den Corona-Bedingungen, aber bietet schon zu Beginn ein vielfältiges Programm aus Jazz, Blues und Soul – sehr zur Freude der Vereinsmitglieder und der Stammgäste.

"Wir haben unsere Clubräume technisch so aufgerüstet, dass man überall das Geschehen auf der Bühne verfolgen kann", berichtet Graf der RNZ. Das heißt, dass man in den zwei Räumen vor dem Bühnenraum anhand von großen Monitoren visuell und akustisch dabei ist. Auch die Lüftungsanlage sorgt alle halbe Stunde für einen kompletten Austausch der Raumluft. Mit der Kontrolle der Impf- und Maskenverordnungen hat man, so ist Graf sich sicher, alle Auflagen erfüllt, um den Konzertbetrieb in der Altstädter Leyergasse wieder aufnehmen zu können.

Und das lohnt sich nicht nur wegen der "Songs, that we love" (Melodien mit Wurzeln in der lateinamerikanischen Folklore) am Samstag, sondern auch wegen der unnachahmlichen Atmosphäre in dem Kellergewölbe des 1684 erstmals urkundlich erwähnten Hauses, das einst eine Brauerei beherbergte. Und so geht es dann schon am Sonntag weiter mit dem "Limbus-Club", besetzt mit Musikern aus Heidelberg, die ihren Sound mit Literatur und Lyrik zusammenbringen. In der Interaktion mit der Lesung satirischer oder provokanter Texte entstehen die musikalischen Arrangements von Jazz, Pop oder Klassik spontan auf der Bühne. Und auch das Programm am Samstag, 12. März, steht schon. Dann tritt "Suburban Divas" auf, eine Band, die sich stilistisch zwischen Randy Crawford, Ida Sand, Melissa Etheridge und Diana Krall bewegt, also eine Mischung aus Soul, Rhythm & Blues und Easy Listening Jazz bietet.

Schon diese drei Programmpunkte zeigen, wie groß die Bandbreite des Jazzhauses ist und wie sehr es zumindest die 70 Vereinsmitglieder und die Stammgäste vermisst haben, bei guter Musik und netter Gesellschaft ein Teil des Wochenendes im Jazzhaus zu verbringen. "Uns ist wichtig, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der auch die Musiker sich am Ende ins Publikum setzen", umschreibt Wolfgang Graf sein Anliegen, das weit über das einer "normalen" Veranstaltung hinaus geht.

Info: Das ganze Programm ist unter www.jazzhaus-hd.de verfügbar.