Abgemagert und an Räude erkrankt: Der betroffene Fuchs dürfte in etwa so ausgehen haben. Symbolfoto: dpa

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nachdem die RNZ mehrmals über eine Fuchsjagd im Wieblinger Wohngebiet berichtet hatte, meldet sich nun der betroffene Jagdpächter zu Wort. Vehement wehrt er sich gegen die Aussage eines Anwohners, der mehrmals in der Zeitung behauptet hatte, am 29. Mai auf seinem Grundstück ins "Kreuzfeuer" geraten zu sein.

"Diese Behauptung ist schlicht falsch. Ich habe einen einzigen gezielten Schuss abgegeben", sagt Ferraioli. Und zwar sei dies auf dem Nachbargrundstück des Anwohners geschehen. Schon gar nicht habe er in seine Richtung gezielt – im Gegenteil. Selbstverständlich seien zu keinem Zeitpunkt Menschen in Gefahr gewesen. Nur dieser einzige Anwohner habe Vorwürfe gegen ihn erhoben – nicht etwa eine sachlich ermittelnde Behörde. Und nur aufgrund dieser einen falschen Behauptung habe der Vorfall im Bezirksbeirat und in den Leserbriefspalten der RNZ für Empörung gesorgt.

"Es war meine Pflicht, den Fuchs zu erlegen", sagt Ferraioli heute. Auch deshalb fiel er aus allen Wolken, als er kürzlich von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben bekommen hatte, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt worden sei. Dass überhaupt gegen ihn Strafanzeige gestellt wurde, kann der Jagdpächter nicht akzeptieren: "Es geht hier um meinen Ruf." Im Nachhinein habe ihm die Kreisjägerschaft sogar versichert, dass er "absolut waidmannsgerecht" gehandelt habe. Und in der Anordnung der Stadt Heidelberg vom 25. Mai steht auch ausdrücklich: "Der Jagdpächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Wieblingen hat die an Fuchsräude erkrankten Füchse zu erlegen." Es sei eine klare Anordnung gewesen, nicht etwa eine Ausnahmegenehmigung, stellt Ferraioli klar.

Begründet wird die Anordnung damit, dass bei einem Jungfuchs in Wieblingen die Fuchsräude fotografisch festgehalten worden sei. "Dabei handelt es sich um eine hochansteckende parasitäre Erkrankung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten zum Tod des befallenen Fuchses führt." Die Erkrankung sei auch auf Hunde übertragbar. Selbst Menschen könnten sich mit Pseudokrätze anstecken. Es sei nicht auszuschließen, dass noch weitere Füchse an Räude erkrankt seien.

In der Anordnung steht zwar auch, dass die Jagd mit Fallen bevorzugt werden sollte, aber auch eine Schussabgabe sei möglich, wenn der jeweilige Grundstückseigentümer zugestimmt habe. Und genau dies war am 29. Mai offenbar der Fall, wie Ferraioli durch mehrere Schreiben belegen kann. Demnach hat ihn ein Wieblinger aus der Friedrichsfelder Straße alarmiert, nachdem ein augenscheinlich an Räude erkrankter Fuchs einige seiner Kaninchen erlegt hatte. "Da viele Nachbarn Hauskatzen haben, bat er mich ausdrücklich darum, nicht mit Fallen zu jagen, sondern das Tier zu erschießen", so Ferraioli.

"Es wurde nur ein Schuss abgegeben", bestätigt dieser Wieblinger weiter, der Fuchs sei "offensichtlich sehr krank" gewesen. Auf einer Karte zeigt Ferraioli, wo er zum Zeitpunkt stand, als er das 4,2-Millimeter-Projektil abgefeuert hat. Von dieser kleinkalibrigen Patrone gehe keine Gefahr durch Querschläger aus, da sie sich beim Aufprall auf ein Objekt zerlege. Der Jagdpächter ärgert sich über die Aussage des Anwohners, der behauptet hatte, dass ihn der Knall eines Schusses erschreckt habe. "Ich habe einen Schalldämpfer benutzt." Es sei ein Geräusch, als ob man ein dickes Buch zuschlage. Dies könne von einem Laien nicht mit einem Schuss assoziiert werden.

Ferraioli traf zwar, leider gelang es ihm aber nicht, das Tier auf Anhieb zu töten. "Er muss mich gewittert haben", vermutet der Jäger. Im Moment des Schusses stand der Fuchs auf, sodass Ferraioli ihn nur am Hals erwischte. "Er hat sich überschlagen, blieb aber nicht liegen." Im Gestrüpp verlor sich seine Spur. Da Ferraioli seinen Hund nicht dabei hatte, konnte er den Fuchs zunächst nicht finden, obwohl er anschließend zwei Stunden nach ihm suchte.

Die Sache ließ dem Jäger keine Ruhe und so kam er nachmittags mit seinem Hund zurück. Doch der Fuchs blieb wie vom Erdboden verschluckt. Als ihn ein weiterer Nachbar kontaktiert hatte, dass das kranke Tier häufig bei ihm auf der Terrasse und einmal sogar im Wohnzimmer gestanden war, legte sich Ferraioli das ganze Wochenende auf die Lauer. Sonntagnachmittags gelang es ihm schließlich, den Fuchs vor der Küche dieses Nachbarn zu erlegen. Ebenfalls mit dessen Einverständnis.

"Wieso muss ich dafür, dass ich meine Pflicht getan habe, auch noch meinen Kopf hinhalten?", ärgert sich Ferraioli über die Vorwürfe des Anwohners, der zudem auch noch im Bezirksbeirat Stimmung gegen ihn gemacht habe. "Ich selbst habe das Tier zur Autopsie gegeben." Der Untersuchungsbericht hat ihn voll entlastet. Das Tier hatte eindeutig die Räude. Die Anzeichen der Krankheit sind auch auf den Fotos, die der Jäger aus Dokumentationsgründen angefertigt hatte, deutlich zu erkennen. Völlig unverständlich ist für Ferraioli die Behauptung des Anwohners, es habe sich um einen gesunden Fuchs gehandelt. Da das Nachbargrundstück von Büschen verdeckt sei, habe er das Tier gar nicht sehen können. Und: Andere Nachbarn haben sich sogar bei dem Jäger schriftlich für sein umsichtiges Handeln bedankt.