Heidelberg. (alja) "Egal ob ich das erste Mal zu einer Kochveranstaltung komme, ich werde herzlich empfangen, umarmt und aufgenommen wie in einer Familie", erzählt Saskia Müller, während sie orientalische Leckereien nascht. "Beim Kochen braucht man keine Sprache. Man erschafft gemeinsam etwas, das Zusammengehörigkeit stiftet." Saskia Müller ist Teil des ehrenamtlichen Vereins "Über den Tellerrand kochen" und feierte mit vielen anderen Initiativen den Abschluss des dreijährigen Integrationsprojektes "Wir sind Heidelberg" im Interkulturellen Zentrum.

Im Rahmen des Projektes entstanden bei Lesungen, Konzerten oder Workshops viele Gelegenheiten zum kulturellen Austausch. Ziel des Projektes war es, mit den Mitteln von Kunst und Kultur vielfältige Begegnungen zu ermöglichen und neuen Freundschaften Raum zur Entfaltung zu bieten. "Wir wollten die Menschen zusammenbringen. Wir wollten ihnen das Vertrauen geben, ihre persönlichen und intimen Gedanken miteinander zu teilen", berichtet Jagoda Marinic, Leiterin des Interkulturellen Zentrums. "Die Teilnehmer waren so stark beschäftigt mit Malen, Musizieren oder Kochen, dass sie nicht darüber nachdachten, was sie vielleicht trennt."

Der Koch und Autor David Höner (r.) las aus seinem Buch. Foto: Rothe

An diesem Abend kann Saskia Müller zusammen mit den anderen Teilnehmern auf der Leinwand im Großen Saal des Interkulturellen Zentrums Ausschnitte aus gemeinsamen Erlebnissen verfolgen. "Die Projekte des Interkulturellen Zentrums bedeuten uns sehr viel. Sie helfen dabei, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenzuführen", erzählt Julia Ganrio, eine Unterstützerin des Integrationsprojektes.

Zum Abschluss liest der Koch und Autor David Höner aus seinem Buch "Kochen ist Politik" vor. Er berichtet von seiner Arbeit mit der Hilfsorganisation "Cuisine sans frontière (Küche ohne Grenzen), die in Krisengebieten gastronomische Treffpunkte und Ausbildungsstätten aufbaut. "Nicht immer ist man einer Meinung. Aber aus der gleichen Flasche zu trinken, am selben Tisch zu essen, das schafft Gemeinschaft" bekräftigt Höner. "Man trifft sich mit Menschen, die die gleiche Luft atmen wie man selbst. Hier können Gespräche ohne Zeitdruck stattfinden."

Denn durch das gemeinsame Kochen passiert Integration, und Sprachbarrieren werden schneller abgebaut. "Wir begegnen uns, wir kochen, wir sehen uns in die Augen und essen zusammen. Liebe geht durch den Magen", bestätigt Saskia Müller. So wird auch dieser Abend von zwei Heidelberger Kochinitiativen kulinarisch gestaltet. Rezepte werden ausgetauscht, man spricht miteinander. Jagoda Marinic freut sich über den gelungenen Abschluss. "Mein Rezept für den Frieden lautet: In allem, was uns trennt, das zu suchen, was uns verbindet."