Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit knapp drei Wochen sind die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Initiative "Radentscheid" unterwegs, um Unterschriften für ihr Anliegen zu sammeln: eine deutlich fahrradfreundlichere Verkehrspolitik in Heidelberg. Fast 1700 Signaturen haben sie bislang zusammen. "Am Wochenende werden einige dazukommen", ist Dominic Egger, eine von drei Vertrauenspersonen, sicher. Denn von den Heidelbergerinnen und Heidelbergern werde der Vorstoß äußerst positiv aufgenommen. Egger ist zuversichtlich, dass bis zum Sommer 10.000 Unterschriften zusammenkommen – damit wäre das Quorum für ein Bürgerbegehren sicher erreicht.

Dass es dann tatsächlich zum Bürgerentscheid kommt, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Vergangene Woche teilte die Stadtverwaltung mit, sie halte das Begehren für rechtlich nicht zulässig. In anderen baden-württembergischen Städten wurden ähnliche Initiativen bereits abgelehnt, da sie der Gemeindeordnung widersprachen. Dass es auch in Heidelberg so kommt, kann Egger nicht ausschließen: "Wir haben ein Jahr lang gemeinsam mit Expertinnen und Experten an den Forderungen gearbeitet." Dabei habe man auch rechtliche Aspekte beachtet. "Aber uns ging es vor allem darum, dass am Ende ein umfassendes Programm mit merklichen Verbesserungen steht." Man habe die Ziele nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, "aber uns liegt kein juristisches Gutachten vor."

Hintergrund Wie die Stadt den Radverkehr in Heidelberg verbessern möchte Der "Radentscheid" sammelt Unterschriften für eine andere Verkehrspolitik (s. Artikel links), Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain will ein umfassendes Radverkehrskonzept erstellen lassen. Doch unabhängig von diesen Vorstößen hat die Stadt bereits einige Projekte auf den Weg gebracht, die die [+] Lesen Sie mehr Wie die Stadt den Radverkehr in Heidelberg verbessern möchte Der "Radentscheid" sammelt Unterschriften für eine andere Verkehrspolitik (s. Artikel links), Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain will ein umfassendes Radverkehrskonzept erstellen lassen. Doch unabhängig von diesen Vorstößen hat die Stadt bereits einige Projekte auf den Weg gebracht, die die Situation für Radfahrer verbessern sollen – auch wenn bei vielen noch nicht klar ist, wann sie umgesetzt werden. Ein Überblick: > Neue Fahrradhauptachse samt Radbrücken: Vom Heidelberger Süden soll man künftig schnell mit dem Rad bis ins Neuenheimer Feld kommen. Die neue Hauptachse soll es möglich machen. Kernstück der Pläne sind die beiden Rad- und Fußgängerbrücken zwischen Bahnstadt und Bergheim (Gneisenaubrücke) sowie neben dem Wehrsteg über den Neckar. > Anbindung des Umlandes: Auch für Pendler soll das Fahrrad als Verkehrsmittel attraktiver werden. Dazu werden aktuell zwei Radschnellverbindungen in Richtung Mannheim und Schwetzingen geplant. Neckargemünd ist durch den Verkehrsversuch B 37 bereits angebunden, langfristig sollen auch Schnellstraßen in Richtung Norden und Süden folgen. > Neue Fahrradstraßen: Um das Radeln innerhalb der Stadt angenehmer zu machen, sollen weitere Straßen zu Fahrradstraßen werden. Aktuell ist dies für die Steubenstraße, einen Teil der Burgstraße, die Zeppelinstraße Nord und die Trübnerstraße (alle in Handschuhsheim) geplant. Auch die Plöck soll durchgängig zur Fahrradstraße werden. > Parkhäuser: Radfahrer sollen künftig leichter sichere und oft auch trockene Abstellplätze finden. Dazu entstehen etwa am Hauptbahnhof zwei Fahrradparkhäuser: eines auf der Nordseite mit 750 Stellplätzen, eines im Süden am Europaplatz mit Platz für sogar 1900 Räder. Auch bei anderen Baumaßnahmen sollen Radabstell-anlagen künftig stärker mitgedacht werden. Zudem sollen in allen Stadtteilen nach und nach Autoparkplätze in Fahrradabstellplätze umgewandelt werden. (dns)

Vermutlich muss es auch gar nicht zur Volksabstimmung kommen, damit die Forderungen des "Radentscheides" – oder zumindest ein Großteil davon – umgesetzt werden. Wahrscheinlicher ist, dass es in Heidelberg laufen wird wie in Freiburg und Stuttgart: Dort hatten die Gemeinderäte die "Radentscheid"-Bürgerbegehren ebenfalls für unzulässig erklärt – gleichzeitig jedoch die Stadtverwaltung beauftragt, deren Ziele trotzdem weitgehend umzusetzen.

Auch in Heidelberg wäre das denkbar. Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain kündigte jüngst im RNZ-Interview an, das Gespräch mit den Initiatoren zu suchen. Und die hätten ebenfalls kein Problem damit, wenn ihre Forderungen ohne Volksentscheid übernommen würden. "Das wäre absolut in unserem Sinne", so Egger. Schließlich würden sie dann wahrscheinlich auch schneller umgesetzt. Dabei gehe es auch nicht darum, dass das Programm "bis auf die Nachkommastelle" in einen Beschluss umgewandelt werde. "Aber wir wollen eine spürbare Veränderung hin zu mehr Lebensqualität, Sicherheit und Klimaschutz bis 2030." Dazu verhandele man gerne mit der Stadt und sei auch schon im Austausch mit Stadtratsfraktionen.

Denn die Entscheidung über die meisten Punkte liegt am Ende beim Gemeinderat. Und wie in Freiburg und Stuttgart zeichnet sich dort eine klare Mehrheit für die Forderungen des "Radentscheides" ab. Die mit Abstand größte Fraktion, die Grünen, haben ihre Mitglieder zur Unterstützung aufgerufen und im Haushalt deutlich mehr Geld für den Radverkehr beantragt. Ähnlich ist es bei den Sozialdemokraten. Auch diese werben für eine Beteiligung und haben einen Teil der Forderungen bei den Haushaltsberatungen eingebracht. Mit "Die Linke", "Bunte Linke" und Grün-Alternative Liste gaben auf RNZ-Anfrage zudem drei kleinere Gruppierungen an, Forderungen des Radentscheides umsetzen zu wollen. Gemeinsam mit Grünen und SPD kämen sie auf eine klare Mehrheit.

CDU, "Heidelberger" und FDP sprachen sich gegenüber der RNZ ebenfalls für einen weiteren Ausbau des Radnetzes aus. Ihnen geht der Radentscheid jedoch zu weit – vor allem, weil er ein einziges Verkehrsmittel bevorzuge. Dennoch wollen sich die Fraktionen mit dessen Programm auseinandersetzen und es mittragen, wo sie es für sinnvoll halten. Nur die AfD kündigt an, komplett gegen die Forderungen argumentieren zu wollen.