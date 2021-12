Von Karla Sommer

Heidelberg. Es war die Nacht vom 14. auf den 15. Juli dieses Jahres, die auch das Leben von Roswitha und Roland Brunner dramatisch veränderte: Damals kam das Hochwasser ins Ahrtal. Eine Flutwelle zerstörte große Teile der Infrastruktur, der Brücken und der Häuser – so auch das der Familie Brunner in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dieses einschneidende Erlebnis mit seinen Folgen schildern sie der RNZ im Berggasthof auf dem Königstuhl. Dort waren sie am Wochenende Gäste der Pächterfamilie Ueberle und des Heidelberger Ehepaars Hermle. Beide Familien kennen sich gut, und als Gudrun Hermle auf die Idee kam, von der Flutkatastrophe Betroffene nach Heidelberg einzuladen, dachte sie spontan an das Ehepaar Brunner. Roswitha Brunner betreut die Mutter von Gudrun Hermle, die im Ahrtal wohnt, die Flut aber glücklicherweise unbeschadet überstanden hat.

"Das Wasser kam sehr schnell", erzählt Roland Brunner. Sein Haus steht 50 Meter vom Ufer der Ahr entfernt. Es wurde bis zur zweiten Etage überflutet. Da half auch eine ein Meter hohe Betonmauer, die für den Wasserschutz gedacht war, nicht mehr. Man hatte zwar noch eilig Sandsäcke geholt und versucht abzudichten, aber um Mitternacht strömte das Wasser ins Haus. Es brachte Schlamm, Unrat, sogar eine ganze Holzhütte und Fäkalien mit sich. "Das eindringende Wasser war so stark, dass sogar die Türen barsten", berichtet Roswitha Brunner, die immer noch sichtlich geschockt ist. Alles sei so schnell gegangen, dass beide nur das retten konnten, was sie gerade noch greifen konnten. Und das war nicht viel – nur die Handys und den Autoschlüssel. "Wir haben noch schnell die Laptops in die obere Etage geworfen", erzählt das Paar. Aber das wertvolle antike Mobiliar, die Teppiche, die wichtigen Aktenordner und familiären Fotoalben konnten sie nicht retten. Auch die Handtasche mit allen Papieren blieb liegen. "Raus, raus", hätten die herbeieilenden Feuerwehrleute geschrien, als Roswitha Brunner zurückwollte. Und so war man völlig hilflos, als die Kelleretage, in der sich eine Einliegerwohnung befindet, geflutet wurde und das Wasser weiter stieg. Aber die Brunners konnten sich retten – im Gegensatz zu zwei Männern in derselben Straße.

Nicolette Ueberle vom Hotel Königstuhl, Konstantin und Gudrun Hermle, Roswitha und Roland Brunner sowie Jürgen Kloster von Heidelherz (v.l.). Foto: Philipp Rothe

Das Ehepaar kam anfangs kostenlos in einem Bonner Hotel unter und wohnt jetzt in einer 60 Kilometer entfernten preiswerten Ferienwohnung. "Wir können frühestens nach fünf Monaten wieder einziehen", schätzt Roland Brunner, und er erzählt, dass das Haus erst einmal trocken gelegt wurde, sowie der Schlamm entfernt und der Putz abgeschlagen werden musste. Auch alle elektrischen Installationen sind kaputt und müssen erneuert werden. "Dabei haben wir erst 2018 das Haus völlig renoviert und einen Park angelegt", berichtet er traurig. Eine Elementarversicherung für das Gebäude gibt es Gott sei Dank, aber für den verlorenen Hausrat kommt die Versicherung der Brunners nicht auf, sagen sie. Überhaupt sieht es in der Umgebung aus "wie nach dem Krieg", so das Ehepaar, das damit rechnet, dass der Aufbau der Infrastruktur "mindestens fünf, wenn nicht gar zehn Jahre" dauern wird.

Trotz allem Verlust wollen die Brunners in ihrem Haus bleiben, und sie hoffen, dass dieses Ereignis "nur ein Jahrhundertereignis" gewesen ist, das geplante Hochwasserschutzgesetz bald verwirklicht wird und dass die von Bund und Land zugesagten Zuschüsse auch ihre enormen Ausgaben etwas mildern werden. Dennoch – die auf das Ehepaar aus Bad Neuenahr-Ahrweiler zukommenden Aufgaben sind immens.

Deshalb haben beide sich sehr gefreut über den Aufenthalt. "Die zwei schönen Tage haben uns geholfen, ein bisschen über unsere Situation hinwegzukommen", so Roswitha Brunner. Dazu hat auch Jürgen Kloster, ein Freund der Familie Hermle, mit einer Stadtführung beigetragen. "Die beiden sind Kämpfernaturen", gibt der Heidelberger sich zuversichtlich, dass das Ehepaar Brunner die schlimme Zeit überstehen und bald auch überwinden wird.

Da es viele ähnliche Fälle an der Ahr gibt, viele Menschen vor dem Nichts stehen, könnte sich Gudrun Hermle vorstellen, dass auch andere Hotels in Heidelberg dem Beispiel des Berggasthofs Königstuhl folgen. Interessenten könnten sich in diesem Fall an die Familie Ueberle auf dem Königstuhl wenden, die die Anfrage gerne weiterleitet.