Von Peter Wiest

Heidelberg. Mit dem "e+Kubator" entsteht auf dem Gelände des Heidelberg Innovation Park (HIP) an der Speyerer Straße ein Bürogebäude, das von Kopf bis Fuß auf die Klimawende eingestellt ist. Diese Woche wurde der symbolische Spatenstich gefeiert, jetzt geht es in die heiße Phase der Sanierung des Bestandsgebäudes. Bauherrin ist die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG).

Das Bürogebäude auf der ehemaligen US-Kaserne ist "ganzheitlich nachhaltig durchdacht", sagte HEG-Vorstandsmitglied Laura Zöckler beim Spatenstich. Der Name "e+Kubator" verweise darauf, dass das Gebäude "wie ein Inkubator, also eine Brutstätte, Neues hervorbringen soll", so Zöckler. Das Gebäude, das nach höchstem Effizienzstandard saniert wird, produziert einen Großteil der benötigten Energie mit einer Solaranlage auf dem Dach und der Nutzung von Grundwasser für die Kühlung selbst. Gemeinsam mit einem Anbau im Passivhausstandard sind dann 4000 Quadratmeter Platz für Büros, Werkstätten und eine Cafeteria. Der innovative Bau bildet den Rahmen – und drinnen sollen in Zukunft junge Firmen, die den Fokus auf die digitale Verkehrs- und Energiewende legen, "zusammenarbeiten und zukunftsfähige Ideen schneller entwickeln können".

Hintergrund > Die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) wurde im September 2010 gegründet nach einer Idee der studentischen Initiative "Unisolar Heidelberg". Ihr Ziel ist es, eine nachhaltige Energieversorgung mit direkter und fairer Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Dabei stemmt die HEG Projekte zur Beschleunigung der Energiewende in Heidelberg und Umgebung, woran sich mittlerweile über 1000 Mitglieder beteiligen. Die Genossenschaft betreibt unter anderem 37 Bürgersolaranlagen. Für ihr erstes Mieterstrom-Projekt wurde sie 2014 mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet. Im Verbund der "Bürgerwerke" liefert die HEG zudem 100 Prozent erneuerbaren "Bürgerstrom" und "BürgerÖkogas". Infos unter www.heidelberger-energiegenossenschaft.de. wit

Dazu kommt laut Zöckler ein Mobilitätskonzept, das die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel "konsequent unterstützt". So sind etwa die attraktivsten Pkw-Stellplätze an dem Gebäude – von denen es ohnehin nur wenige gibt – für Carsharing vorgesehen. Fast alle Parkplätze sind mit Lademöglichkeiten ausgestattet, um den Umstieg auf E-Mobilität zu fördern. Auch gibt es viele Fahrrad-Stellplätze und ein Fahrrad-Parkhaus mit Lademöglichkeiten für E-Bikes. Alle Angestellten im Gebäude bekommen zudem günstige Jobtickets.

Oberbürgermeister Eckart Würzner sah beim Spatenstich in dem "e+Kubator" "ein gutes Aufbruchzeichen für Heidelberg". Die Stadt sei seit langem Vorreiter auf dem Weg zur Energiewende, so der OB, und in diesem Sinne sollte auch der Spatenstich für das Modell-Bauprojekt verstanden werden. "Ihr habt den Mut gefunden, euch von der Kilowattstunde zur Megawattstunde zu entwickeln", sagte Würzner zu den Vertretern der HEG.

Einziehen werden etwa der bundesweit tätige Ökostromversorger "Bürgerwerke" sowie der E-Bike-Produzent Coboc und die HEG selbst. "Wir sind sicher, dass wir hier alle Möglichkeiten finden, wie wir sie brauchen", sagte Coboc-Geschäftsführerin Annalena Horsch. Die Möglichkeiten zu kommunikativem Austausch im neuen Gebäude begrüßte Shiva Hamid von "Good Spaces", das im "e+Kubator" Coworking-Räume sowie die Cafeteria betreiben will.

HEG-Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Lange sagte: "Hier haben Menschen die Möglichkeit, die Energie- und die Verkehrswende direkt zu erleben. Und wir sind stolz darauf, dass wir damit unseren Anteil daran haben werden, diese zu beschleunigen". Die Idee zum "e+Kubator" als Begegnungsstätte und Katalysator der Energiewende entstand laut Laura Zöckler bereits 2015. Nach dem Kauf der Fläche 2019 und der Planungsphase starteten Anfang 2022 die Bauarbeiten. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Firmen einziehen.