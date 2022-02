Heidelberg. (ani) Das Thema Menstruation enttabuisieren, einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leisten und schwächer gestellten Frauen unter die Arme greifen: All das will die Stadt mit einem neuen Projekt erreichen. Ab 1. September werden Menstruationsartikel wie Binden und Tampons an vier verschiedenen Stellen gratis ausgelegt: im Rathaus, im Bürgeramt-Mitte, in der Geschwister-Scholl-Schule und im Kulturhaus Karlstorbahnhof. Die Stadträte im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit stimmten der Beschlussvorlage zum Thema am Dienstag mit überwältigender Mehrheit zu. Abschließend entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Donnerstag.

"Ich freue mich über das Projekt, das ist eine gute Sache", sagte Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen in der Sitzung. Man wolle allerdings zunächst mit einer auf ein Jahr angelegten Pilotphase starten. "Danach können wir schauen: Wie wird es angenommen und was brauchen wir an Produkten", so Jansen. Für den einjährigen Pilotzeitraum geht die Stadt zunächst von Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro aus.

Der jetzige Beschluss geht auf einen Antrag der Grünen und der Linken im Gemeinderat zurück, der vor fast einem Jahr – am 8. März 2021 – eingebracht wurde. Linken-Stadträtin Zara Kiziltas freute sich deshalb, dass es nun endlich an die Umsetzung geht. "Wenn wir ein soziales und geschlechtergerechtes Heidelberg sein wollen, ist das der erste Schritt in die richtige Richtung." CDU-Stadtrat Alexander Föhr bekundete unterdessen seine Sorge, dass Menstruationsartikel gestohlen werden könnten. "Das sind ja schließlich teure Produkte", so Föhr. "Gibt es da irgendeine Form der Kontrolle?", wollte der Stadtrat wissen. Marie-Luise Löffler, die Kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, die für das Projekt verantwortlich zeichnet, erklärte, man habe sich mit dem Thema der missbräuchlichen Nutzung durchaus befasst. Es gebe verschiedene Prämissen, wie man das einschränken könne.

An der Geschwister-Scholl-Schule etwa werde die Schülerschaft aktiv ins Projekt miteinbezogen. So wurde etwa eine Arbeitsgruppe für die Öffentlichkeitsarbeit gebildet, die nun Slogans und Motive entwirft. Indem man Schülerinnen und Schülern diese Eigenverantwortung gebe, könne Missbrauch vorgebeugt werden, meinte Löffler. Im Zweifel gebe es auch die Möglichkeit, die Artikel in einem Automaten zu platzieren. Derzeit ist geplant, sie in Körbchen auszulegen.