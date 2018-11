Von Timo Teufert

Heidelberg. Das Parken in Heidelberg wird ab Januar 2019 teurer - zumindest in den Tiefgaragen der "Stadtwerke Heidelberger Garagen GmbH": Kraus (P 6), Friedrich-Ebert-Platz (P 10), Kornmarkt (P 12) und Nordbrückenkopf in Neuenheim (P 16). Das teilte das Unternehmen den Stadträten hinter verschlossenen Türen im Haupt- und Finanzausschuss mit. Und auch an den Parkscheinautomaten könnte das Parken bald teurer werden. Zwar wurde eine Erhöhung im Ausschuss abgelehnt, endgültig entscheidet aber der Gemeinderat in der nächsten Woche über das Thema.

Grundlage für die Überlegungen, die Preise an den Automaten anzupassen, ist ein Antrag der Grünen vom Januar: "Die Preise im Nahverkehr steigen jährlich um drei Prozent, die letzte Erhöhung in den Heidelberger Parkhäusern fand 2007 statt", heißt es darin. Im Parkhaus am Kornmarkt seien die Preise heute noch so hoch wie 1991.

Die Stadtverwaltung plant, die Gebühren an Parkscheinautomaten auf 1,80 Euro pro Stunde zu erhöhen. Foto: Philipp Rothe

Zwar entscheiden die Stadtwerke zusammen mit dem Aufsichtsrat über die Anhebung - doch die Verwaltung zog aufgrund des Antrages ihre eigentlich für Anfang 2019 geplanten Erhöhungsüberlegungen vor. Allein 2017 erlöste die Stadt mit den Parkscheinautomaten Einnahmen in Höhe von 1,25 Millionen Euro, mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung auf 1,80 Euro pro Stunde (60 Cent pro 20 Minuten) könnten Mehreinnahmen von 100.000 Euro im Jahr 2019 und 200.000 Euro im Jahr 2020 erlöst werden.

"Wir finden die Erhöhung grundsätzlich positiv", sagte Christoph Rothfuß (Grüne) im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss. Weil auch die Gebühren für die Tiefgaragen steigen sollen, sei die Gebührenanpassung für die Parkscheinautomaten der richtige Schritt.

Allerdings geht Rothfuß die Erhöhung nicht weit genug, er schlägt deshalb eine Anpassung an die Parkhausgebühren vor. Statt bisher 50 Cent sollen künftig 70 Cent pro 20-Minuten erhoben werden - für eine Stunde also 2,10 Euro. Damit nicht einverstanden ist die CDU: "Wir beantragen, die Parkgebühren nicht zu erhöhen, um das Falschparken nicht zu befördern", sagte Martin Ehrbar. Allerdings fand dieser Antrag keine Mehrheit, dem der Grünen stimmten bis auf die CDU und die "Die Heidelberger" alle zu.

Anders sah es dagegen im Haupt- und Finanzausschuss aus. Dort fand der Antrag der Grünen keine Mehrheit: Er wurde mit den neun Stimmen von Oberbürgermeister Eckart Würzner, CDU, Freie Wähler, "Die Heidelberger", Waseem Butt, AfD und SPD-Stadtrat Michael Rochlitz abgelehnt. Und auch die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung von 1,50 auf 1,80 Euro fand keine Mehrheit. Nun muss der Gemeinderat am 22. November entscheiden.

Klar ist bereits, dass die "Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH" die Gebühren für ihre Tiefgaragen erhöhen wird. Für eine Stunde Parken zahlt man dort künftig 1,80 Euro pro Stunde, bislang war es 30 Cent günstiger. Für bis zu zwei und bis zu drei Stunden Parken steigt der Preis um 50 Cent auf 3,50 Euro und fünf Euro. Bis zu vier Stunden kosten künftig 6,50 Euro - und damit einen Euro mehr als bisher.

Begründet werden die Erhöhungen mit den hohen Investitionen der letzten Zeit, der allgemeinen Kostenentwicklung sowie des aktuellen Vergleichs der Wettbewerber. Demnach ist das Parken im Darmstädter-Hof-Centrum, bei Kaufhof und im Europäischen Hof deutlich teurer. (Zur Übersicht der Parkhäuser in der Heidelberger Innenstadt geht es hier)

Und auch in Mannheim muss man mehr zahlen: In der ersten Stunde kostet das Parken dort zwei Euro. Diese Schallmauer wollten die Stadtwerke aber nicht durchbrechen: Das Unternehmen fürchtet Kundenverluste.