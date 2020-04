Torben Wille, Leiter des Polizeireviers Süd, am Freitag auf Streife in der Emmertsgrundpassage. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Torben Wille (45) ist seit sechs Jahren Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd, das für die südlichen Stadtteile und Eppelheim zuständig ist. Im Revier arbeiten rund 100 Beamte. Ein Schwerpunkt von ihnen ist derzeit die Überwachung der Corona-Verordnung von Stadt und Land.

Herr Wille, halten sich die Menschen an das Kontaktverbot?

Ja, in Heidelberg und Eppelheim ist ein sehr großer Prozentsatz, ich würde sagen zwischen 97 und 98 Prozent, sehr gewissenhaft. Und wenn wir die Bürger ansprechen, sind sie sehr zuvorkommend. Nur bei einigen wenigen Unbelehrbaren müssen wir auch mal Strafen aussprechen – als Signal.

Was sind das für Leute?

Pauschal kann man das nicht sagen, häufig sind es Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich dann doch mal mit zwei oder drei Kumpels im Skaterpark, auf dem Schulhof oder in Grünanlagen treffen. Eines ist mir aber auch wichtig zu sagen: Die meisten Menschen dieser Altersgruppe halten sich auch an das Kontaktverbot.

Wann mussten Sie selbst mal eine Strafe aussprechen?

Ein Fall war auf einem Bolzplatz, auf dem wir drei Jugendliche angetroffen haben. Als wir sie belehrt haben, hat einer von ihnen, vielleicht 15 oder 16 Jahre alt, sehr pampige Antworten gegeben. Dann haben wir seinen Vater kommen lassen, der aus allen Wolken gefallen ist. Zudem haben wir den jungen Mann beim Ordnungsamt angezeigt. Bis zu einem gewissen Punkt können wir maßregeln. Der Rest ist Erziehungsaufgabe der Eltern.

Hintergrund So bleiben alle sicher Die Polizei gibt Tipps, wie Menschen, die in der Corona-Krise helfen oder Hilfe in Anspruch nehmen, sicher bleiben und sich vor Kriminellen schützen können: Sie benötigen grundsätzlich Hilfe? Wenden Sie sich an Personen, die Sie persönlich kennen und denen Sie vertrauen. Oder Sie wenden [+] Lesen Sie mehr So bleiben alle sicher Die Polizei gibt Tipps, wie Menschen, die in der Corona-Krise helfen oder Hilfe in Anspruch nehmen, sicher bleiben und sich vor Kriminellen schützen können: Sie benötigen grundsätzlich Hilfe? Wenden Sie sich an Personen, die Sie persönlich kennen und denen Sie vertrauen. Oder Sie wenden sich an das Rote Kreuz Rhein-Neckar (Telefon: 07261 / 1441310), die Stadt oder die Kirchen, die den Kontakt zwischen Ihnen und den Helfenden koordinieren können. Sie haben sich Hilfe für den Einkauf organisiert? Achten Sie auf eine Übergabe ohne persönlichen Kontakt: Besorgungen sollten vor der Haustür abgestellt werden. Vereinbaren Sie vorab, wie Sie den Einkauf bezahlen. Händigen Sie keine EC- oder Kreditkarten aus. Bevor Sie Ihre Haustür öffnen: Vergewissern Sie sich, dass es sich um die angekündigte Hilfe handelt. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Ziehen Sie Nachbarn für eine Übergabe hinzu, wenn Sie unsicher sind. Melden Sie Verdächtiges sofort über Notruf 110 der Polizei. Sie bieten als Organisation Hilfe an? Schaffen Sie möglichst eine Koordinierungsstelle für Hilfesuchende und Helfende – etwa über Stadtverwaltungen oder Kirchen. Erfassen Sie unter Berücksichtigung des Datenschutzes die Kontaktdaten. Dokumentieren Sie die Hilfsdienste. Informieren Sie Hilfesuchende, wer sie aufsuchen wird und dass keine Gebühren für die Hilfsdienste entstehen. Legen Sie Zahlungsmodalitäten und Regeln zur Übergabe der Einkäufe fest. (RNZ)

[-] Weniger anzeigen

Sind Ihre Kollegen viel auf Streife?

Ja, um das zu tun, haben wir den gesamten Dienstbetrieb umgekrempelt. Die Dienstgruppen im Revier haben wir auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Zusätzlich zu den zwei regulären Streifen können wir drei bis fünf Sonderstreifen einsetzen, die mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs sind. Das hat den Vorteil, dass sich die Kollegen im Revier nicht begegnen. Sollte ein Corona-Fall auftreten, wäre nicht das ganze Revier lahmgelegt.

Und wie reagieren die Leute auf Sie, wenn Sie auf Streife sind?

Wir werden ganz oft angesprochen von Bürgern, die sagen, wie toll sie es finden, dass wir es in dieser schwierigen Zeit schaffen, eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Das sind Aussagen, die wir normalerweise nicht hören. Das tut den Kollegen gut. Die meisten von ihnen haben ja auch Familie. Für sie ist es auch nicht leicht. Daher versuchen wir sie, so gut wie möglich zu schützen. Wir haben Spuckschutz in den Räumen, wo wir unsere Vernehmungen machen, alle haben Atemschutzmasken. Einmalhandschuhe gehören sowieso dazu, dazu benutzen wir noch mehr als sonst unser Handdesinfektionsmittel.

Setzen Sie die Masken auf?

Ich bisher noch nicht. Ich hatte aber auch noch keinen Kontakt mit Menschen, die entsprechende Symptome gehabt haben. Ich persönlich will auch niemanden abschrecken, das wäre ein falsches Signal. Wenn vielleicht noch mehr Bürger Masken tragen, ist es vielleicht auch selbstverständlich, dass der Schutzmann eine trägt.

Wie geht es Ihnen persönlich in der Corona-Krise?

Ich mache mir auch Gedanken, habe einen Vater in hohem Alter und einen Schwiegervater jenseits der 80, meine Tochter ist acht Jahre alt. Es ist wohl das erste Osterfest, an dem wir nicht alle zusammenkommen. Meinem Vater musste ich auch erst klarmachen, dass es für ihn draußen zu gefährlich ist, mein Schwiegervater – ich bin türkisch verheiratet – geht nicht mehr in die Moschee. Wenn wir aber Nachrichten aus Istanbul hören, ist es mit der Ausgangssperre dort noch viel krasser. Darf ich noch was sagen?

Ja, klar.

Beruflich bin ich stolz auf meine Mannschaft, die in dieser Zeit zusammensteht und unsere Berufung zum Dienst für den Bürger auf der Straße symbolisiert.