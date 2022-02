Von Sarah Hinney

Heidelberg. 5000 Quadratmeter Ackerfläche, sechs Hände und eine Vision – Felix Hofmann, Johannes Fliedner und Alexander Passaro erfinden die Landwirtschaft im Handschuhsheimer Feld ganz neu. "Marktgarten im Saubad" heißt das Projekt der drei Heidelberger. Ab April wollen sie nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft Menschen mit regionalem Gemüse direkt vom Feld versorgen. Von Hand gezogen, gepflanzt und geerntet – konsequent nach ökologischen und regenerativen Prinzipien.

Ende Februar ist auf den Äckern im Gewann Saubad, fußläufig entfernt von der Berliner Straße, noch wenig zu sehen, aber die erste Aussaat ist schon geschafft. Sorgsam abgedeckt sprießen hier in Kürze Spinat, Radieschen und Karotten. Ein Blick ins Gewächshaus lässt erahnen, in welcher Vielfalt schon in wenigen Wochen hier weitaus mehr Gemüse wachsen wird. Die drei Männer sind bestens gelaunt beim RNZ-Besuch vor Ort. Seit vergangenem August arbeiten sie auf ihrem von der Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker gepachteten Grundstück daran, ihre Idee der solidarischen Landwirtschaft umzusetzen.

Felix Hofmann hat Gartenbau studiert und in Weinheim eine solidarische Landwirtschaft mitbegründet. Alexander Passaro ist Politikwissenschaftler und hat ebenfalls Erfahrungen als Gärtner und in der solidarischen Landwirtschaft. Johannes Fliedner ist Maschinenbauingenieur, Finanzcontroller und arbeitet bei Hans Hornig, Gemüsebau in Handschuhsheim. Gemeinsam bringen sie alle Voraussetzungen mit, um ein solches Projekt zu stemmen. "Reich werden wir damit nicht", sagt Passaro. Die drei haben sorgsam kalkuliert, wie viel sie zum Leben brauchen. "In diesem Jahr hoffen wir auf 120 Anteile", sagt Hofmann. Mit Anteilen sind Menschen gemeint, die ein Jahr lang ihr Gemüse aus dem "Marktgarten" beziehen und bezahlen. Jede Woche eine Kiste voll – von April bis April.

Hintergrund > Solidarische Landwirtschaft funktioniert im "Marktgarten" nach dem Prinzip, dass sich Verbraucher schon vor der Ernte mit einem festen finanziellen Beitrag an der Lebensmittelproduktion beteiligen. Für die Bezieher birgt das gewisse Risiken, denn sie kaufen etwas, das noch nicht produziert ist. Dafür erhalten sie einen Teil der Ernte – in diesem Fall wöchentlich ein Jahr lang eine Kiste mit saisonalem Gemüse, Salat und Kräutern. Die Kisten werden so befüllt, dass zwei Personen davon etwa eine Woche lang ihren Bedarf decken und abwechslungsreich kochen können. Eine Kiste kostet 15 Euro. Um auch Menschen mit geringem Einkommen den Bezug zu ermöglichen, gibt es auch eine günstigere und eine etwas teurere Kiste. Die Kisten müssen selbst abgeholt werden. Im "Marktgarten" werden alle Pflanzen aus Saatgut aus ökologischem Anbau selbst vorgezogen. Die Erzeuger wollen ökologische Landwirtschaft mit dem zusätzlichen Klimaschutzpotenzial regenerativer Landwirtschaft verbinden. Der "Marktgarten" befindet sich im Saubad im Handschuhsheimer Feld in der Nähe des Heidelberger Tennisclubs.

"Unser Ziel ist, jede Kiste in der Sommersaison mit sieben bis acht und im Winter mit vier bis fünf unterschiedlichen Gemüsen zu füllen", erklärt Passaro. Die Bezieher müssen ihre Kisten selber im Saubad abholen, eine zweite Abholstelle soll in der Südstadt eingerichtet werden, eventuell auch eine weitere.

Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft ist nicht neu. Die Anbaumethode im "Marktgarten" indes ist es schon, auch wenn die Heidelberger betonen, dass es sich dabei keineswegs um eine Nische handelt. Sie sind im Gegenteil davon überzeugt, dass ihre Form der Landwirtschaft Zukunft hat. Das Besondere ist, dass sie ihre Böden nicht bearbeiten, also vollständig auf schwere Maschinen wie Pflüge verzichten. Stattdessen werden die Äcker mit Kompost oder Holzhackschnitzeln bedeckt. "Der Kompost besteht nur aus Holz und Blättern", erklärt Hofmann. Für ihn liegen die Vorteile auf der Hand: Ressourcen werden sinnvoll genutzt, Bodenlebewesen geschützt und nicht durchs Umgraben zerstört, wichtige Nährstoffe im Boden bleiben so für die Pflanzen erhalten. Die Äcker können das ganze Jahr über bewirtschaftet werden und bringen trotz kleiner Fläche reichlich Ertrag. Ein Nebeneffekt sei, dass bei dieser Form des Anbaus kaum Unkraut wachse, was viel Arbeit erspare – denn chemische Pflanzenschutzmittel kommen Felix Hofmann, Johannes Fliedner und Alexander Passaro genauso wenig auf den Acker, wie synthetische Düngemittel. Man spürt, dass die drei von ihrem Konzept überzeugt sind. Ihre 120 Anteile werden sie wohl unters Volk bringen, denn sie haben bereits jetzt zahlreiche Unterstützer gefunden. Und dabei hat der Frühling noch nicht begonnen.

Info: Mehr erfahren Interessierte am Tag der offenen Tür am Sonntag, 27. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Saubad oder im Internet unter www.marktgarten-heidelberg.de.