Die Reaktivierung des Impfzentrums in Patrick-Henry-Village fand am Montag großes Medieninteresse. Besonders interessant fand auch dieser Kameramann die neuen Impfkabinen für Kinder mit Spielzeug und kleinen Stühlchen. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Gleicher Ort, gleiche Jahreszeit, dieselben Protagonisten – vor einem knappen Jahr wurde Heidelbergs erstes Impfzenrum im Supermarkt der ehemaligen US-amerikanischen Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV) eingeweiht. Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, sprach damals von einem "Ort der Zuversicht und Hoffnung in dramatischen Tagen". Ende September schloss das Impfzentrum seine Pforten – aufgrund mangelnder Nachfrage.

Keine drei Monate später stehen die Menschen erneut Schlange für einen Impftermin, seit Montag wird nun auch in PHV wieder geimpft und beim Presserundgang herrschte bereits reger Betrieb. Landrat Stefan Dallinger und Oberbürgermeister Eckart Würzner waren ebenfalls wieder vor Ort – es war also ein kleines Déjà-vu, obgleich Hoffnung und Zuversicht spürbar einem gewissen Pragmatismus gewichen sind. "Raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln", sagte Dallinger seufzend, zeigte sich aber gleichzeitig froh, dass das Land die Zuständigkeit für das Impfen in PHV an den Kreis übertragen hat.

Sein besonderer Dank galt Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Christoph Schulze, Ärztlicher Leiter Impfen sowie den Bundeswehrsoldaten, die schon in der Vergangenheit zur Unterstützung beim Impfen am Start waren – und es nun wieder sind.

Dallinger zeigte aber auch die Probleme auf: "Wir sind an zwei Stellen limitiert. Einmal beim Impfstoff und einmal beim Verwaltungspersonal." Genau deshalb sind auch bereits jetzt wieder die Impftermine knapp, aktuell gibt es in PHV 300 pro Tag. "Bis in die Weihnachtswoche wollen wir auf 500 pro Tag kommen", sagte Kuss. Zum Vergleich: An den besten Tagen wurden in PHV bis zu 2000 Dosen am Tag verimpft. Im Moment werden nur Termine für die nächsten 14 Tage online eingestellt. Am Montagnachmittag gab es derer noch genau zwei, eine knappe Stunde später waren auch die vergeben. "Wir können im Moment nicht länger vorausplanen", erklärte Kuss. Sie zeigte sich aber guter Dinge, dass die Steigerung der Dosen in Kürze gelingt und ermutigte, regelmäßig im Internet nachzuschauen.

Aussuchen können sich Impfwillige ihren Impfstoff nicht. Wer unter 30 Jahre alt oder schwanger ist, bekommt Biontech – alle anderen Moderna. Optisch unterscheidet sich der Impfstützpunkt Rhein-Neckar kaum vom einstigen Zentralen Impfzentrum, er ist lediglich etwas kleiner. Dafür haben die Mitarbeiter spezielle Kinderimpfkabinen eingerichtet, samt bunten Aufklebern, Postern, Malstiften und Spielzeug-Dinos. Auch der Wartebereich, in dem Geimpfte nach der Spritze eine Viertelstunde Platz nehmen, ist für Kinder und ihre Eltern separiert und mit Spielzeug, Teppichen und bunten Höckerchen ausgestattet. Warum das Impfzentrum überhaupt abgebaut wurde, erklärte Kuss: "Wir waren hier nur Mieter für eine bestimmte Zeit und mussten das Gebäude quasi besenrein an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zurückgeben."

Eckart Würzner betonte, dass die Impfstützpunkte eine notwendige Ergänzung zur Arbeit der Hausärzte seien. "Die Ärzte schaffen viel, aber auch sie kommen an ihre Grenzen. Wir müssen zwingend aus der Pandemie raus", sagte der OB und betonte noch einmal, dass er dankbar darüber sei, dass endlich eine "ernsthafte Diskussion über eine Impfpflicht" geführt werde.