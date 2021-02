Von Sarah Hinney

Heidelberg. Am Freitagvormittag um 11 Uhr ist es geschafft. Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Pflege- und Seniorenheim Agaplesion von Graimberg in Rohrbach haben ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. 75 Prozent des Personals sind ebenfalls geimpft – eine gute Quote. Eigentlich wäre das ein Grund zum Feiern, aber so richtig aufatmen können Heimleiter Wolfgang Merkel und Pflegedienstleiterin Eva Schröder noch nicht. Zu groß ist die Unsicherheit, ob und wie gut die Impfung wirklich davor schützt, das Virus weiterzugeben. Und zu groß ist die Sorge davor, wie es jetzt und vor allem, wie es ab dem 7. März weitergeht.

Bis zu diesem Datum unterstützt die Bundeswehr in den Alten- und Pflegeheimen im Stadtgebiet. Im Haus Graimberg bedeutet das: Seit 27. Januar testen zwei Soldaten montags bis freitags von morgens bis abends jeden Besucher und zusätzlich alle zwei Tage das Personal. Das sind rund 60 Tests am Tag. Und auch wenn der eigentliche Test nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt, ist das ein enormer organisatorischer Aufwand, der in diesem Maße vom Pflegepersonal nicht zu stemmen wäre. Pflegerinnen und Pfleger übernehmen die Tests am Wochenende und testen zudem sämtliche Bewohner einmal pro Woche.

"Für uns ist die Anwesenheit der Bundeswehr hier Gold wert, ich würde sie glatt abwerben", sagt Merkel mit Blick auf die zwei jungen Soldaten, die seit zwei Wochen hier in Rohrbach Amtshilfe leisten. Ein Oberfeldarzt der Reserve hat sie zum Testen ausgebildet. Derya Kiraz und Timo Händel sind eigentlich in Bruchsal beim ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr. Jetzt wohnen sie in Heidelberg im Hotel. Soldatin Kiraz verlängert ihren Aufenthalt hier freiwillig bis 7. März. Beide fühlen sich wohl – und willkommen. "Vor allem die älteren Herren, die mal gedient haben, reagieren sehr positiv", sagt Händel lächelnd.

Oliver Richter, Oberstleutnant und Presseoffizier der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim, kann das nur bestätigen. "Die Dankbarkeit vor Ort ist sehr groß." Und nicht nur dort. "Ich bin viel mit dem Zug unterwegs und werde oft von Menschen angesprochen, die mir sagen, wie froh sie sind, dass wir unterstützen." Das sei aber nicht erst seit der Corona-Krise so. Er habe das ähnlich bei Einsätzen in der Flüchtlings- oder bei der Hochwasserhilfe erlebt. "Für die Bevölkerung da zu sein, das ist für uns eine wichtige Aufgabe", betont Richter.

Für Heimleiter Merkel ist die Hilfe unerlässlich und die Herzlichkeit, mit der er den jungen Soldaten begegnet, ist spürbar: "Ich kann sie mir gar nicht mehr wegdenken." Auch Eva Schröder weiß nicht, wie es ohne Bundeswehr ab März funktionieren sollte. "Wir können ja auch nicht einfach die Besuchszeiten einschränken", erklärt Merkel. "Wir sind hier keine Anstalt. Die Menschen haben einen Anspruch auf Freiheit", ergänzt Schröder. Die Sorge bleibt. Bis 19. Oktober widerstand das Heim der Krankheit. Dann war erst eine Mitarbeiterin infiziert, später waren es fünf weitere und schließlich 15 Bewohner – ein Schock.

Dass konsequentes Testen hilft, haben Merkel und Schröder ebenfalls erfahren. "Es waren wenige, aber es gab Fälle, bei denen vor Dienstantritt das Testergebnis positiv war. Da wird einem ganz anders, wenn sich der zweite Strich verfärbt", so Merkel. Alle Hoffnung liegt nun darauf, dass die Impfung wirklich schützt, vor der Erkrankung und vor der Weitergabe des Virus – und dass die Soldaten so lange bleiben, bis darüber Gewissheit herrscht.