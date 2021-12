Heidelberg. (RNZ) Mal wieder wurde ein Städte-Ranking veröffentlicht. Und mal wieder steht Heidelberg ziemlich weit oben: Wie das Wirtschaftsmagazin "Wirtschaftswoche" errechnet hat, zählt Heidelberg unter den 71 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern in Deutschland zu den zukunftsfähigsten. Die Stadt landete bei dem Ranking auf Platz vier – und damit vor München, Stuttgart und Berlin.

Das Städteranking ist nach Aussage der Macher der umfangreichste Kommunenvergleich in Deutschland und wird jährlich veröffentlicht. Den sehr vagen Begriff der "Zukunftsfähigkeit" machen sie an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung fest. Untersucht werden dazu die drei Teilbereiche Wirtschaft, Ökologie und Soziales.

In allen drei Bereichen zählt Heidelberg der Studie zufolge zu den Top-Fünf-Städten Deutschlands. Die Stadt überzeugt demnach insbesondere mit der geringsten Zahl an Schulabgängern ohne Schulabschluss (3,1 %), der geringsten Jugendarbeitslosigkeit aller deutschen Großstädte (2,1 %) sowie dem höchsten Anteil an Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner freut sich in einer städtischen Pressemitteilung über die Auszeichnung: "Das Städteranking zeigt, dass sich unsere Investitionen in die Zukunft unserer Stadt bezahlt machen", betont der Rathauschef und nennt Kita-Personal, Schulsanierung und die Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft als Beispiele.