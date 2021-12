Von Sarah Hinney

Heidelberg. Seit einem knappen Jahr läuft die Diskussion um die Baumfällarbeiten im Mühltal. Zuletzt sah es so aus, als würden Forstamt und Gegner der Maßnahmen – allen voran das Aktionsbündnis "Rettet den Mühltalwald" – einen Kompromiss finden und sogar gemeinsam an einem Strang ziehen. Inzwischen sind die Forstarbeiten in vollem Gange – und jetzt herrscht wieder dicke Luft. Vertreter des Aktionsbündnisses sind der Überzeugung, dass das Forstamt weitaus mehr Bäume gefällt hat, als vereinbart worden sei. Am Freitagnachmittag trafen sich deshalb 15 Mitglieder des Aktionsbündnisses mit Ernst Baader, Tillmann Friedrich und Andreas Ullmann vom städtischen Forstamt zur erneuten Begehung im Mühltal – bei eisiger Kälte und Graupelschauern.

Volker Ziesling, der als Sprecher des Aktionsbündnisses auftrat, übte zu Beginn harsche Kritik am Forstamt, sprach von einem "Wortbruch". Andreas Ullmann platze daraufhin der Kragen: "Wir haben das genau so gemacht wie besprochen. Glauben Sie wirklich, dass wir so etwas tun? Dann hätten wir uns das alles sparen können." Ernst Baader sprang ihm zur Seite: "Wenn solche Vorwürfe wie Wortbruch im Raum stehen, haben wir ein schweres Thema. Die Stadt hat 150.000 Einwohner. Wir stehen hier an einem Freitagnachmittag mit 15 von ihnen. Irgendwann ist es auch mal gut."

Der Hintergrund: Das Forstamt wollte die Arbeiten eigentlich schon vor Monaten durchführen. Wegen der Proteste verschob es die Fällungen aber, um vorher mit Bürgern, Umweltverbänden und dem Aktionsbündnis ins Gespräch zu kommen. Nach einer mehrstündigen Begehung mit weit über 100 Menschen im September hatte das Forstamt eingelenkt und angeboten, gemeinsam mit dem Aktionsbündnis und den Umweltverbänden zu einer Einigung über die Maßnahmen zu kommen. Die Einigung kam zustande, zwei Protokolle hielten den Inhalt fest – eines vom Forstamt, eines vom Aktionsbündnis. Beide Protokolle lesen sich ähnlich, wurden aber offenbar unterschiedlich interpretiert. Beide eint inhaltlich zweierlei. Erstens: Buchen bleiben stehen – außer dort, wo es aus technischen Gründen notwendig ist, sie zu fällen. Und zweitens: Fichten und Kiefern werden gefällt sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Wegen durchgeführt.

Vor allem die Buchen sorgen nun für Zoff. Aus Sicht des Aktionsbündnisses wurden nämlich nicht nur wenige gefällt, sondern weit mehr als abgesprochen. Ziesling warf dem Forstamt außerdem vor, dass die Buchen aus dem Wald entfernt und nicht als Totholz liegen gelassen wurden. Allerdings wurde vor Ort deutlich, dass die Buchen in genau jenem Waldstück, um das Bürger und Aktionsbündnis so vehement gekämpft hatten, nach wie vor stehen und auch Holz dort liegt.

Tillmann Friederich erklärte mehrfach, dass es sich bei den Buchen, die gefällt und aus dem Wald herausgeholt wurden, um Bäume aus einem ganz anderen Bereich handle. Ziesling blieb dabei, dass die Absprachen nicht eingehalten worden seien, das Fällen von Buchen grundsätzlich falsch sei und das Vertrauen deshalb erschüttert. Und weil das so sei, wolle das Aktionsbündnis nun auch das Forstamt nicht weiter unterstützen, erklärte Ziesling weiter.

Eigentlich war der Plan, dass freiwillige Helfer des Bündnisses ab Mitte Dezember gemeinsam mit dem Forstamt Äste, Kronenmaterial und Laub in den Buchenbestand schaffen, um sogenannte Windfänge zu bauen. Die sollen dafür sorgen, dass der Wind das Laub nicht mehr vom Waldboden fegt und er so mehr Nährstoffe bekommt. Diese Maßnahme wolle man vonseiten des Bündnisses nun zurückstellen, so Ziesling. Das sahen allerdings nicht alle so, die am Freitag vor Ort waren. Ein Bürger sagte deutlich: "Wir wollen den Wald schützen und dem Wald helfen." Er sei auch weiterhin bereit, bei dieser Arbeit mit anzupacken.