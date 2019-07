Weststadt/Heidelberg. (ark) "Wenn ich heute so etwas noch mal machen würde, dann aber nicht mehr als Kollektiv in der Form - das war sehr chaotisch", sagt Meinrad Hirt, einer der vielen Mitbegründer der Kneipengruppe "Löwenkeller". Der heute im Ruhestand lebende Rechtsanwalt studierte damals noch und verdiente sich durch die Mitarbeit in der Kneipe etwas Geld, das "wir uns nach einer bestimmten Zeit ausbezahlt haben - wenig genug, aber immerhin". Im Gegensatz zu anderen Mitstreitern hatte er nichts mit dem ehemaligen Collegium Academicum (CA) zu tun: "Für mich war das einfach so eine Art Begegnungsstätte oder Wohnzimmer, erst mal nichts Politisches." Für Dagmar Hahn, ebenfalls am ersten Abend dabei, war das Projekt lebensgeschichtlich bedeutsam. "Mir hat die Kneipe irgendwie die Augen geöffnet", erzählt sie. Sie spielte in der ersten Heidelberger Frauen-Rockband "Eisprung" das Saxofon und ging später für zehn Jahre nach Malaysia, wo sie an einer Schule arbeitete.

Im Tourismusgeschäft gelandet sind Tessie Voget-Sendler und Alexander Sendler. Die beiden Pädagogen betreiben heute den "Reiseladen Malsch", wo sie Individual- und Pauschalreisen organisieren. Eine andere Mitbegründerin, von Beruf Sozialarbeiterin, hatte früher mit Jugendlichen gearbeitet und bekennt: "Ich konnte mich nicht unterordnen." Nicht Mitbegründer der Kneipe, aber seinerzeit mit allen beteiligten Leuten befreundet, war Michael Rosler, Diplom-Politologe und seit zwei Jahren im Ruhestand. Er konnte zunächst nur sporadisch mithelfen: "Damals habe ich meine Diplomarbeit über Chile geschrieben", erzählt er.

1981 stieg er in die Gaststätten-GmbH ein, nachdem ihn Hans Traxl, ein Mitglied aus der Gruppe, mit dem er lange zusammen gewohnt hatte, an seinem seinerzeitigen Arbeitsort Madrid angerufen und gefragt hatte, ob er nach Heidelberg zurückkommen könnte - die "Großgruppe" der Kneipe sei Geschichte, jetzt gäbe es eine Neustrukturierung in einer kleinen Gruppe, wozu man ihn brauche. Rosler machte alle Arbeiten wie die anderen auch, Küche, Tresen, Bedienung, dazu kümmerte er sich, zusammen mit einem Kollegen aus der Gruppe, um die Finanzen. Bis 1989 arbeitete er in der Kneipengruppe, hörte dann aber wegen Doppelbelastung auf, weil er zwischenzeitlich, im Januar 1985, die Geschäftsführung der Werkstattgalerie, später Heidelberger Forum für Kunst, übernommen hatte, die er 33 Jahre ausübte.

"Wenn ich noch mal jung wäre, könnte ich mir ein solches Projekt immer wieder vorstellen", meint Rosler. Viele Kontakte und Freundschaften von damals bestehen für ihn immer noch. "Was man bei einem solchen Projekt lernt, ist unglaublich viel", so seine Erfahrung. Für Christoph Nestor, seit 1990 Organisationsleiter beim Mieterverein Heidelberg, ist eines klar: "Das war eigentlich die schönste Zeit in unserem Leben".

Zur Eröffnung 1979 hatte sich eine Gruppe von Gästen besonders herausgeputzt.