Heidelberg. (Kaz) Ein Film – ein Versuch. Auf diese Formel lässt sich das Experiment des Jung-Regisseurs Tim Dünschede bringen. 90 Minuten lang ist sein Film "Limbo" – und es gibt nicht einen Schnitt. Seinen offiziellen Kinostart feierte der Film im Gloria-Kino, wo der Schauspieler Mathias Herrmann aus Heidelberg dem Publikum Rede und Antwort stand.

"Limbo" ist Tim Dünschedes Abschlussarbeit an der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) in München. Und obwohl der gebürtige Speyerer (Jahrgang 1984) den Film nur mit Fördermitteln finanzieren konnte und die Crew auf ihre Gage verzichtete, konnte er durchaus bekannte Gesichter gewinnen: Neben Herrmann, den man aus Fernsehserien wie "Ein Fall für zwei" kennt, spielen auch Martin Semmelrogge und der Österreicher Christian Strasser mit.

Einen Film "in einem Take" zu drehen, bedeutet vor allem für den Kameramann viel Arbeit: Es muss das kiloschwere Gerät anderthalb Stunden auf den Schultern tragen und die Handlung immer perfekt einfangen. Der Kameramann Holger Jungnickel, Jahrgang 1985, nahm die Herausforderung an und trainierte vor Drehbeginn im Fitness-Studio. Auch für ihn war "Limbo" eine Abschlussarbeit, genau wie für Drehbuchautor Anil Kizibuga.

Hauptdrehort war ein stillgelegtes Umspannwerk, das im Film zum Schauplatz illegaler "Bare-Knuckle-Fights", also Boxwettkämpfen ohne Handschuhe, wird. In diese "Unterwelt" wird der Zuschauer wegen der Kameraführung geradezu hineingezogen. Dort findet sich auch die Figur Frank Mailing: der Firmenchef, gespielt von Herrmann, ist in "Limbo" in illegale Geldwäsche verwickelt.

Die Hauptdarstellerin Elisa Schott hat bereits den großen Durchbruch erlebt. In "Limbo" verkörpert sie die ehrgeizige "Compliance Managerin" Ana, die ausgerechnet an einem Freitagnachmittag und damit kurz vor Geschäftsschluss auf Unregelmäßigkeiten stößt, die sie unbedingt klären will. Tilman Strauß, auch kein Unbekannter in der Film- und Fernsehlandschaft, ist in "Limbo" ihr Bruder, der als verdeckter Ermittler arbeitet und am Ende des Films um sein Leben kämpft. Als Ganove "Ozzy", mit dem er es zu tun hat, ist Martin Semmelrogge auf der Leinwand präsent. Der österreichische Schauspieler Christian Strasser übernimmt die Rolle des fiesen Wieners.

In "Limbo" fahren die Schauspieler im Fahrstuhl, im Taxi und sind mit einem Cabrio unterwegs. Und dabei ging der erste "Take" schon mal in die Hose: Herrmann erzählt, dass der Grund dafür zu viele rote Ampeln in München waren. Statt geplanter achteinhalb dauerte die Fahrt rund zwölf Minuten und "Take eins" war erst mal gegessen. Bei "Take zwei" ging dann aber alles wie geplant über die Bühne.

90 Minuten hoch konzentriert zu sein und keinen Fehler zu machen – "Wie schafft man das?" will ein Besucher im Gloria-Kino wissen. "Das ist ein bisschen wie Ballett", erklärt Herrmann und meint damit vor allem den Dreh im engen Treppenhaus am Hauptdrehort "Umspannwerk". Dort liefen zum Beispiel fünf für den Ton Verantwortliche mit "Angel" mit, ohne dass sie ins Bild geraten durften. Außerdem gab es eine Generalprobe an der Münchner Hochschule mit 150 Beteiligten, darunter zwei Drittel Statisten. Herrmann ist sich bei den Filmemachern sicher: "Von den dreien wird man noch hören."

Info: Im Gloria-Kino in der Altstadt (Hauptstraße 146) steht der Film "Limbo" am Samstag, 29. Februar, sowie am Montag, 2. März, und Mittwoch, 4. März, jeweils ab 21 Uhr auf dem Programm.