Von Julia Lauer

Heidelberg. Immer neue Corona-Wellen, damit verbundene Maßnahmen, unterbrochen von Phasen der Lockerung: Für die Hotels gleicht die Pandemie einer Achterbahnfahrt. Gegenwärtig dürfen sie zwar öffnen, die Gäste bleiben jedoch weiter aus. Die RNZ hat sich in der Stadt umgehört.

Caroline von Kretschmann, Hotel Europäischer Hof, Altstadt: "2021 war geprägt von Höhen und Tiefen, wir haben alles gesehen zwischen Lockdown und totaler Erholung. Gegenwärtig ist unsere Situation dramatisch. Wir haben 122 Zimmer, und die Auslastung im Januar liegt bei zehn bis 15 Prozent. Auch im Februar sieht es bisher noch schlecht aus. Die internationalen Gäste fehlen nach wie vor, und mit der Rückkehr der Homeoffice-Pflicht im November sind uns auch die Geschäftsreisenden weggebrochen. Die Kontaktbeschränkungen machen zudem private Feiern unmöglich. Als sogenanntes verbundenes Unternehmen bekommen wir keine weiteren staatlichen Hilfen; wir haben also ein individuelles Problem, das mit unserer Betriebsstruktur zusammenhängt. Wir hoffen, dass die Nachfrage ab April wieder anzieht – das hoffen wir auch für unsere 150 Mitarbeitenden. Einen Teil von ihnen müssen wir im Februar und März in Kurzarbeit schicken. Für sie ist das auch nicht schön."

Daniel Hess, Hotel Krokodil, Weststadt: "Seitdem der Lockdown im vergangenen Mai vorbei war, hatten wir viele Gäste – bis der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde. In normalen Jahren haben die Geschäftsreisen um den 10. Januar herum wieder begonnen, das ist anders in diesem Jahr. Manche Stammkunden haben wir vermutlich sogar für immer verloren. Der Preiskampf in der Stadt hat insgesamt zugenommen, es gibt große Hotels mit sehr vielen Zimmern, und die Touristen achten stärker auf ihr Budget. Ich mache mir trotzdem keine so großen Sorgen: Bei unserem Hotel handelt es sich um einen Familienbesitz, wir haben nur 16 Zimmer und entsprechend wenig Personal. Die Staatshilfen greifen gut, und auch die Kurzarbeit hilft uns sehr. Natürlich hoffen wir, dass im Frühjahr wieder mehr Geschäftsleute und Touristen kommen."

Jamie Arndt, Qube-Hotels, Bergheim und Bahnstadt: "Der Januar ist immer ein ruhiger Monat, aber im Moment ist es noch ruhiger als sonst. Nach einem starken Aufholeffekt letzten Sommer werden die Buchungen unserer insgesamt 156 Zimmer in Bergheim und in der Bahnstadt seit Herbst wieder storniert. Was wir seitdem erleben, kommt faktisch einem Lockdown gleich. Wenn die Hospitalisierungen im Zuge der Omikron-Welle steigen, gibt es womöglich weitere Kontaktbeschränkungen. Mit Hotel, Restaurant und Tagungen trifft uns das in drei Bereichen auf einmal. Hoffentlich gelingt es, die Pandemie einzudämmen und das Konferenzwesen wiederzubeleben, dann könnte es in sechs, acht Wochen wieder bergauf gehen. Im vergangenen Jahr war der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren noch immer massiv, aber zumindest der deutsche Markt lief besser als sonst, das stimmt trotz allem optimistisch."