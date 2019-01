Heidelberg. (bik) Was kann man für einen Sterbenden tun? Seit die meisten Menschen im Krankenhaus versterben, sind die Fähigkeiten von Familienmitgliedern und Freunden verloren gegangen, einen Angehörigen in den Tod zu begleiten. Das Hospiz Louise lädt ab 9. Februar zu sechs dreistündigen Letzte-Hilfe-Kursen in den Räumen der Louise-von-Marillac-Schule in der Kaiserstraße 23 ein.

Die Idee stammt vom Schleswig-Holsteiner Palliativ-Mediziner Georg Bollig, der die Kurse erstmals 2015 anbot. "Inzwischen werden die Veranstaltungen in den englischsprachigen Raum exportiert", sagt Frank Schöberl, seit mehr als zehn Jahren Leiter des Hospizes Louise in der Weststadt: "Das macht international Furore."

Frank Schöberl. Foto: kaz

Herr Schöberl, was ist wichtig am Ende des Lebens?

Das ist sehr individuell. Für die einen ist es Ruhe, oder eine gute Pflege und medizinische Betreuung, eine sichere Umgebung; für andere ist es ein letzter Wunsch, vielleicht nach Aussöhnung oder Nähe zur Familie.

Und aus der Sicht der Angehörigen?

In unserer Zeit gibt es einerseits weniger allgemeingültige Gebräuche in der Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden, andererseits gibt es mehr Offenheit und Freiheit. Das kann aber auch schnell überfordern und zu Hilflosigkeit und Rückzug führen. Es ist daher gut, eine grundlegende Orientierung zu bekommen, damit man sich dem sterbenden Angehörigen wieder natürlicher und informierter zuwenden kann.

Warum fühlt man sich so hilflos, wenn man bei einem Sterbenden sitzt?

Vielleicht weil etwas Unausweichliches bevorsteht. Es gibt Menschen, die sind müde und lebenssatt, aber oft ist es auch so, dass man gerne noch leben möchte. Egal wie, dabei zu bleiben, den Weg mitzugehen, kann eine wertvolle Erfahrung sein, wie uns Sterbende und Angehörige immer wieder schildern. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Angehörigen Mut machen können, und das motiviert uns, zum Letzte-Hilfe-Kurs einzuladen.

Im Kurs geht es auch um Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Löst man sich leichter vom Leben, wenn man Dinge geregelt hat? Oder hilft man damit wenigstens den Angehörigen?

Im Kurs wird das Thema angesprochen in dem Teil "Vorsorgen und Entscheiden" - ein weiteres Thema ist zum Beispiel, körperliche und seelische Anzeichen des Sterbens besser kennenzulernen, um sie dann in der Situation besser zu erkennen und einordnen zu können. Und so kann auch eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung für den Angehörigen sehr hilfreich dabei sein, letzte Dinge zu regeln.

Ist es für die Angehörigen mit den Unterlagen dann einfacher?

Ja, denn durch die Patientenverfügung bekommt man als Angehöriger mehr Klarheit darüber, was der Sterbende, falls er nicht mehr für sich selbst sprechen kann, noch will oder nicht mehr will. Und durch die Vorsorgevollmacht bekomme ich als Angehöriger überhaupt erst die Möglichkeit, mich auch verbindlich um den anderen in seinem Sinne kümmern zu können.

Info: Letzte-Hilfe-Kurse, samstags 9.30 Uhr oder donnerstags 17 Uhr. Kosten: 18 Euro, maximal 20 Teilnehmer. Anmeldungen bevorzugt per E-Mail an letztehilfe@hospiz-louise.de, Telefon 06221/7050630.