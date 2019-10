Heidelberg. (pol/rl) Am Mittwochmittag wurde eine hochschwangere Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 30-Jährige war kurz vor 12 Uhr in ihrem Opel Corsa auf der Sickingenstraße unterwegs, als sie laut Polizeibericht bei Grün die Römerstraße in Richtung Bosseldorn überqueren wollte. Dabei kollidierte sie mit einem Mercedes, dessen 84-jähriger Fahrer in Richtung Leimen fuhr.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Opel über einen Bordstein, schaukelte sich auf, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Nach ihrer ärztlichen Versorgung kam die 30-Jährige in eine gynäkologische Klinik. Der 84-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, lehnte aber eine Behandlung ab. Der Opel wurde abgeschleppt, der 84-Jährige konnte den Mercedes in eine Werkstatt fahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Info: Zeugen des Unfalls und Angaben zur Ampelschaltung an der Kreuzung Römerstraße und Sickingenstraße zum Zeitpunkt des Unfalls erbittet die Polizei unter der 0621/174-4140 oder der 06221/3418-0.