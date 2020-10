Heidelberg. (hob) Gerade einmal 35 Vollzeitstellen kümmern sich im Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Heidelberg darum, die Kontaktpersonen von Covid-19-Infizierten nachzuverfolgen. Das geht aus einer Antwort an "Bunte Linke"-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz hervor. Er hatte die entsprechende Anfrage bei der Stadt gestellt. Bei rund 706.000 Menschen, die in Land- und Stadtkreis wohnen, kommt gerade einmal eine Personalstelle auf 20.000 Einwohner, wie es in der Antwort weiter heißt.

Weiler-Lorentz fordert nun in einem Brief an alle Gemeinderatsfraktionen und Oberbürgermeister Würzner, in diesem Bereich nachzurüsten. Die Personalausstattung des Gesundheitsamtes entspreche in keiner Weise den Vorschlägen des Bundes und des Landes, mindestens fünf Personen pro 20.000 Bürger zur Kontaktverfolgung einzusetzen. "Ich würde vorschlagen, dass wir angesichts der rasch ansteigenden Infektionszahlen bald darüber reden, wie dies verbessert werden kann", so der Stadtrat weiter. Konkret schlägt er vor, freiwillige Teilzeitkräfte einzusetzen, Personal zu verlagern oder ein Amtshilfeersuchen bei der Bundeswehr zu stellen.

Laut Information des Gesundheitsamtes müssen die Mitarbeiter pro Corona-Infiziertem im Durchschnitt fünf Kontaktpersonen nachverfolgen. "Mit dem momentan vorhandenen Personal und der technischen Unterstützung ist die Aufgabe bei den aktuellen Fallzahlen durch Überstunden und Mehrarbeit gerade noch zu leisten", heißt es jetzt auf eine Anfrage der RNZ. Um auf einen weiteren Anstieg vorbereitet zu sein und eine dauerhafte Überbelastung der Mitarbeiter zu vermeiden, seien bereits verschiedene Möglichkeiten der Personal-Akquise angestoßen worden, auch bei der Bundeswehr. Ebenfalls habe die Stadt ihre personelle Unterstützung zugesagt.