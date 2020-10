Von Nils Schröpfer

Heidelberg. Die Heidelberger Altstadt ist schön – aber was, wenn man sie nicht sehen kann? Seit gestern gibt es die Gassen samt Schloss und Alter Brücke als Miniaturversion zum Anfassen. Das Angebot richtet sich speziell an Blinde, mit Hilfe der Skulptur sollen sie die Altstadt auf neue Weise erfahren können. Die Miniaturstadt steht seit gestern auf dem Karlsplatz.

"Menschen mit Einschränkungen können durch das Ertasten dieses Modells die Altstadt wortwörtlich begreifen", erklärte der Heidelberger Rotarier Herbert Jung bei der Übergabe an Oberbürgermeister Eckart Würzner. Jung hatte das Projekt mit in die Wege geleitet. Er selbst kennt und bewundert solche Modelle, wie er erzählte. "Der wichtigste Punkt ist die Inklusion. Im öffentlichen Raum werden Begegnungen und Perspektiven geschaffen", meinte auch Würzner, der sich über das Geschenk sichtlich freute. Er betonte außerdem: "Es ist ein wunderbares Zeichen der Verbundenheit, dass sich Menschen füreinander einsetzen." Diesen Einsatz hätten die Heidelberger Rotary Clubs gezeigt, indem sie das Modell spendeten.

Das Werk stammt von dem Künstler Felix Brörken aus Welver in Westfalen. Er und sein Vater haben sich auf solche Blindenmodelle spezialisiert. Die Heidelberger Altstadt war deshalb nicht ihr erstes Werk, aber dennoch eine besondere Aufgabe. "Die größte Herausforderung war die Topographie, da Heidelberg in einer Senke liegt. Aber auch die enge Bebauung der Altstadt machte es schwierig", meinte Brörken, der bei der Einweihung ebenfalls anwesend war. Er wurde im Frühjahr vergangenen Jahres von den Rotariern beauftragt. Für die Herstellung benötigte er ungefähr zehn Monate, allerdings verzögerte sich die Übergabe coronabedingt. In einem ersten Schritt besuchte er die Stadt und fotografierte jeden Winkel. In einigen Zwischenschritten fertigte er das Modell im Maßstab 1 zu 800 an. Schließlich wurde es in Bronze gegossen. Aufgrund der Beschaffenheit eignet sich das Material auch gut für den Außenbereich.

Besonders freuen sich Luitgard Mayer, Bezirksgruppenleiterin vom badischen Blinden- und Sehbehindertenverein, und Jochen Kienzler aus dem Beirat von Menschen mit Behinderung über die Skulptur. Da sie beide selbst sehbehindert sind, sei es eine ganz neue Erfahrung, ihre Stadt so zu erleben, sagten sie. Mayer kennt Modelle dieser Art aus anderen Städten wie Münster. Sie meint: "Es ist sehr gut geworden und man kann sich sehr gut zurechtfinden. Es ist schön, so etwas jetzt auch in Heidelberg zu haben." Allerdings benötigt es auch Zeit, das zweieinhalb Meter große Stadtrelief mit den Fingern zu untersuchen.

Die Finanzierung wurde von Mitgliedern der Heidelberger Rotary Clubs übernommen: Heidelberg Schloss, Heidelberg Alte Brücke, Heidelberg Neckar und Heidelberg Mannheim International. In Projekten wie diesen setzen sich die lokalen Rotary Clubs für Zusammenarbeit, Verständigung und humanitäre Hilfe ein.

Bei der Übergabe und Einweihung auf dem Karlsplatz in der Altstadt waren rund 35 Menschen anwesend. Allerdings: Für die Erkundung Heidelbergs auf diese Art und Weise kommen hoffentlich bald wieder bessere Zeiten. Denn Herbert Jung ließ es sich trotz seiner Freude nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass Corona mit gewissen Risiken einhergehe – auch hier. "Menschen, die uneingeschränkt sehen können, sollen sich aus hygienischen Gründen leider mit dem Betasten des Modells zurückhalten."