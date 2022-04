Von Arndt Krödel

Heidelberg. Helmut Schmidt, der 2015 im Alter von 96 Jahren verstorbene ehemalige Bundeskanzler, galt zeitlebens als "Macher", ganz im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Willy Brandt. Seinen zupackenden Pragmatismus bewies er schon als Polizeisenator von Hamburg, als er zur Bewältigung der Flutkatastrophe im Februar 1962 kurzerhand das Militär zu Hilfe rief – was damals verfassungswidrig war.

1958 spricht der 39-jährige Abgeordnete Schmidt im Bundestag – Adenauer und Erhard lauschen skeptisch. Foto: Hutton

Natürlich war der rhetorisch brillante und notorisch Mentholzigaretten qualmende SPD-Politiker mehr als nur ein "Macher": Die Ausstellung "Helmut Schmidt – 100 Jahre in 100 Bildern" im Heidelberger Friedrich-Ebert-Haus illustriert mit fotografischen Einblicken in unterschiedliche Lebensstationen und Situationen die vielen Facetten der Persönlichkeit dieses Jahrhundertmanns, der 1918, als gerade das deutsche Kaiserreich untergegangen war, auf die Welt kam.

2000 in der Redaktion der „Zeit“. Foto: Aufderheide

Die von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung erstellte Retrospektive verzahnt das Biografische mit dem Zeitgeschichtlichen und vermittelt ein spannendes Porträt eines Staatsmanns und seiner Epoche. Die überwiegend schwarz-weißen Fotografien zeigen Schmidt als Abgeordneten, Minister und Kanzler, als Publizisten bei der Wochenzeitung "Die Zeit", als Ehemann von "Loki" und Privatmensch – und als Hamburger Kind und Jugendlichen. Erstaunlich, wie seine physiognomischen Merkmale schon im Alter von 13 Jahren hervortreten: Das Bild aus dem Jahr 1932 zeigt ihn als ernst, fast ein wenig trotzig dreinblickenden Schüler der Lichtwarkschule in Hamburg-Barmbek. Auf dem Kopf trägt er eine Schiffermütze, die später auch in seinem Politiker-Leben als "Elblotsenmütze" zu seiner ständigen Begleiterin wurde.

1981 mit Frau Loki auf Sanibel Island (Florida). Foto: dpa

Schmidt wusste, wie er gut "rüberkam": Nicht nur im Fernsehen, auch in der Fotografie war er ein geschickter Selbstdarsteller, und so präsentieren sich nicht wenige Exponate als sorgfältige Inszenierungen. Daneben gibt es aber auch den typischen Schnappschuss, der das Gesamtbild Schmidts authentisch macht. Aus dem Jahr 1958 datiert ist eine Aufnahme aus dem Deutschen Bundestag, wo der junge Abgeordnete sein Rednertalent aufblitzen ließ, neben dem manch heutiger Beitrag in Parlamentsdebatten kümmerlich erscheint. Im Hintergrund verfolgen der damalige Kanzler Konrad Adenauer mit steinerner, sein Wirtschaftsminister Ludwig Erhard mit skeptischer Miene das Geschehen. Im Bundestagswahlkampf 1976 sehen wir den fünften deutschen Bundeskanzler während einer Rede im Hamburger Kulturzentrum "Fabrik" aus besonderer Kameraperspektive, nämlich von hinten: Breitbeinig steht Schmidt vor dem Mikrofon, strotzend vor Selbstbewusstsein – so wie man ihn eben kennt.

Am 7. September 1981 besuchte Helmut Schmidt die RNZ-Redaktion in der Heidelberger Altstadt. In der Neugasse empfingen ihn die Heidelberger mit viel Applaus – und sogar eine Rose bekam der Bundeskanzler überreicht. Foto: Ballarin

Ein Jahr später dann ein bitterer Moment in seinem Leben: Beim Requiem für den von der RAF ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer und dessen Begleiter in Stuttgart sitzt Helmut Schmidt zwischen der Witwe Schleyers und ihrem Sohn Hanns-Eberhard. Sein Kopf ist nach unten gesenkt, Daumen und Zeigefinger der rechten Hand liegen auf den geschlossenen Augen – der Kanzler ist mit seiner Entscheidung, den Terroristen nicht nachzugeben und damit Schleyer zu opfern, innerlich nie ganz fertig geworden. Einen weiteren Tiefpunkt markiert eine Aufnahme vom 27. September 1982: Nach dem Zerbrechen der sozialliberalen Koalition sitzt ein ausgebrannter, müder und enttäuschter Schmidt im Bundestag.

1962 lässt sich Innensenator Schmidt im Hubschrauber über die überfluteten Elbgebiete fliegen. Foto: Brumshagen

Dass der "Weltökonom" auch an der Welt der Kunst interessiert und beteiligt war, zeigt die sehenswerte Ausstellung in beredten Bildern: ob im Gespräch mit dem "West-Side-Story"-Komponisten Leonard Bernstein, mit dem er gemeinsam ein Beethoven-Klavierkonzert spielte, bei der Arbeit an einem New-York-Gemälde oder bei einem Treffen mit Schauspielerinnen. In Heidelberg war Schmidt zweimal zu Gast, wobei er auch die RNZ-Redaktion besuchte. Die RNZ-Fotografen Gerhard Ballarin und Dagmar Welker haben die Ereignisse festgehalten.

Private Aufnahmen zeigen den Politiker mit seiner Frau "Loki", die er schon seit Kindheitstagen kannte. Eine besondere menschliche Note erhält die Ausstellung durch persönliche Gegenstände des Ex-Kanzlers: ein rotes Einstecktuch, die große Fernsehbrille und, natürlich, ein Etui Zigaretten – Marke Reyno – samt Feuerzeug. Einen sehr fröhlichen Akzent steuert Vicco von Bülow alias Loriot, gewohnt meisterhaft, bei: Über seine Sicht auf "Schmidt-Schnauze" in einem Cartoon von 1992 muss man einfach lachen.

Info: Die Ausstellung wird diesen Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr im Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, mit einem Vortrag von Kurator Magnus Koch eröffnet. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Wochenende 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei. Bis 24. Juli 2022.