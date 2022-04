Von Tim Appel

Heidelberg. Am 4. Juni 1964 brachte Helga Grützner-Könnecke in der Heidelberger Frauenklinik ihre Drillinge Arnt, Bernd und Christian zur Welt – ein Tag, der nicht nur ihr Leben verändern sollte. Jetzt ist Grützner-Könnecke – die stets in Verbindung mit dem Geburtsort ihrer Drillinge blieb – im Alter von 94 Jahren in Darmstadt verstorben. Eigentlich sollte sie nach einem Krankenhausaufenthalt entlassen werden. Doch in den frühen Morgenstunden des 2. Februars verstarb die Mutter von insgesamt sechs Kindern unerwartet. Jahrzehntelang hatte sie sich für die Rechte und Interessen von Mehrlingsmüttern eingesetzt und dazu 1983 den nach den Initialen ihrer Drillinge benannten "ABC-Club" gegründet.

Geboren am 24. Oktober 1927 in Axien bei Torgau in Sachsen floh sie mit ihrer Familie 1945 vor der Roten Armee nach Westfalen. Nach entbehrungsreichen Jahren als Flüchtlingskind machte Grützner-Könnecke gleich zwei Ausbildungen: zuerst zur Kinderkrankenschwester und später zur Werklehrerin. 1955 heiratete sie Peter Grützner, dessen Beruf als Augenarzt lange Zeit den Wohnort der Familie bestimmte.

So zog die junge Familie Mitte der 1950er-Jahre nach der Geburt ihres ersten Sohnes Eckhardt nach Heidelberg. Dort kamen nach den beiden Töchtern Almut und Ute am 4. Juni 1964 um 9.40 Uhr, um 9.48 Uhr und um 10.03 Uhr Arnt, Bernd und Christian zur Welt. Das Ehepaar habe "den Familienzuwachs der Einfachheit halber nach den Anfangsbuchstaben des ABC benannt", schrieb damals die RNZ. Spätestens jetzt war Grützner-Könneckes Leben vorwiegend vom Familien-Management bestimmt. Die Erziehung von sechs Kindern stellte sie vor große Herausforderungen und sie begann, sich zu fragen, wie andere Mehrlingsmütter ihre Aufgaben und ihr Leben meisterten. Die Geburt ihres ersten Enkels war dann der Auslöser für die Entscheidung, einen Verein für die Interessen dieser Mütter zu gründen.

Der "ABC-Club" wurde zur ersten Anlaufstelle für die Fragen und Probleme von Mehrlingsmüttern in der Bundesrepublik. In den folgenden Jahren führte Grützner-Könneckes Engagement zu mehreren Gesetzesänderungen. Unter anderem ist ihr zu verdanken, dass das Kindergeld nicht mehr nach der Zahl der Schwangerschaften, sondern der Kinder ausbezahlt wird. Für ihren langjährigen Einsatz wurde sie 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Helga Grützner-Könnecke betonte immer wieder, wie sehr ihr die Unterstützung ihrer Heidelberger Freunde nach der Geburt ihrer Drillinge geholfen habe. Daher pflegte das Ehepaar zeitlebens seine Freundschaften aus der Heidelberger Zeit und auch ihre Kinder und Enkel blieben der Stadt durch Studium und Arbeit eng verbunden.

An diesem Samstag wird Helga Grützner-Könnecke um 11 Uhr auf dem Friedhof Darmstadt-Eberstadt beigesetzt.