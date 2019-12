Von Timo Teufert

Heidelberg. An einer der größten Baustellen in der Stadt arbeiten seit Oktober die Bagger: Am südlichen Ausgang des Heidelberger Hauptbahnhofs wird gerade der zukünftige Europaplatz in der Bahnstadt gebaut. Auf dem 24.000 Quadratmeter großen Grundstück errichtet die Bremer Gustav-Zech-Stiftung ein komplett neues Quartier. Dort entstehen unter anderem das größte Hotel der Stadt und die neue Hauptstelle der Sparkasse Heidelberg. Sobald die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, soll der Rohbau im Frühjahr 2020 beginnen.

Bauherr Kai Dreesbeimdiek. Fotos: Philipp Rothe

„Selbst für uns ist die Quartiersentwicklung am Europaplatz ein sehr, sehr großes Projekt“, erklärt Kai Dreesbeimdiek, Geschäftsführer der Gustav-Zech-Stiftung Management GmbH. Insgesamt entstehen 70.200 Quadratmeter Bruttogeschossfläche oberirdisch und 52.500 Quadratmeter unterirdisch. „So ein Projekt könnte auch in einer Großstadt angesiedelt sein“, sagt er. Gebaut werden fünf Häuser: Im Westen entstehen ein Haus mit 105 Mietwohnungen, ein Hotelhochhaus mit 310 Zimmern – mit 620 Betten wird es das Haus mit der größten Kapazität in der Stadt – und drei Büro- und Geschäftshäusern.

In den Untergeschossen gibt es zukünftig auf zwei Ebenen 1866 Stellplätze im Fahrradparkhaus, 1000 davon für die Öffentlichkeit. Wie viel ein Platz kosten wird, steht derzeit noch nicht fest. „Wir sind in Gesprächen mit möglichen Betreibern“, erklärt Dreesbeimdiek. Von den 749 Auto-Stellplätzen sind 160 als Kurzpark-Möglichkeiten gedacht.

Hintergrund > Der Europaplatz schlägt die Brücke zwischen dem Hauptbahnhof und der Bahnstadt und bildet den neuen südlichen Stadteingang. Denn künftig wird eine Brücke über den Max-Planck-Ring den Querbahnsteig mit der Stadtgalerie verbinden, jenen zwei Büro- und Geschäftshäusern, die im Osten des Areals entstehen. Ein Säulengang führt von der Brücke bis zum Czernyring. Dort wird auf der anderen Straßenseite künftig das neue Konferenzzentrum stehen. Mit mehr als 6000 Quadratmetern ist der Europaplatz deutlich größer als etwa der Universitätsplatz. Die Gestaltung des Platzes geht auf Ideen des Berliner Büros „Pola" zurück. Sie sehen zahlreiche Pflanzinseln vor: Das werden Hochbeete, die zugleich als Sitzgelegenheiten dienen sollen. Ein Großteil des Platzes – der als öffentlicher Straßenraum gewidmet wird – soll aber gepflastert werden. Der Stadt war wichtig, dass dort künftig auch Veranstaltungen möglich sind. In der Mitte wird die Rampe zum Fahrradparkhaus entstehen. tt

Doch von außen wird man von den zwei Untergeschossen trotz des Unterschieds im Geländeniveau von 6,50 Metern nichts sehen: „Wir haben rings herum Einzelhandelsflächen geplant, denn nach unserer Konzeption soll ein belebtes Quartier entstehen“, erklärt Dreesbeimdiek. Er denkt dabei vor allem an kleinteiligeren Einzelhandel, an Nahversorger, eine Apotheke oder Dienstleistungen wie etwa eine Reinigung. Auch Cafés und Restaurants will die Gustav-Zech-Stiftung auf dem Areal ansiedeln. „Wir wollen einen ausgewogenen Mix aus Gastronomie und Einzelhandel und legen Wert auf gepflegte Gastronomie“, verspricht Dreesbeimdiek. Für Reisebedarf oder Fast-Food-Lokale sieht er am Europaplatz keine Chance, diese Angebote seien schon im Bahnhof vertreten.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel wird von der Atlantic Hotel Management GmbH betrieben, an der die Zech Group zur Hälfte beteiligt ist. Ihre Hotels baut die Gesellschaft in Top-Lagen und spricht vor allem Geschäfts- und Städtereisende an. „In der obersten Etage wird es ein Restaurant mit Bar geben. Von dort aus wird man einen tollen Blick auf das Schloss und die Altstadt haben“, berichtet Dreesbeimdiek. Bar und Restaurant sollen auch Nicht-Hotelgästen offen stehen.

Für Heidelberg habe sich die Gustav-Zech-Stiftung entschieden, weil die Bremer hier eine herausragende Möglichkeit sahen, in einer wirtschaftlichen starken Stadt ein so großes Projekt umzusetzen. Mit dessen Entwicklung ist man zufrieden: „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir bereits zwei Gebäude vermarktet. Das ist ein guter Start“, so Dreesbeimdiek. Man führe weitere Gespräche mit Interessenten für große Büroflächen. Der Geschäftsführer ist dafür aber positiv gestimmt: Es sei ein gutes Zeichen, dass die Sparkasse sich für diesen Standort entschieden habe. Die beiden Bürogebäude im Osten – in eines davon zieht die Sparkasse – sollen Anfang 2022 fertig sein. „Das gesamte Projekt wollen wir im vierten Quartal 2022 abschließen.“