Heidelberg. (jola) Am heutigen Montag beginnen in Handschuhsheim die Tiefbauarbeiten in der Bergstraße Nord zwischen Hainsbachweg und Kapellenweg. Für den Durchgangsverkehr inklusive Radfahrer bedeuten die Bauarbeiten eine Vollsperrung. Die Grundstücke des gesperrten Abschnitts werden fußläufig immer, mit dem Auto jedoch nur eingeschränkt erreichbar sein. Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert.

Die Stadtwerke und Stadtbetriebe werden im Rahmen des Straßenerneuerungsprogramms Kanal-, Gas- und Wasserleitungen neu verlegen sowie Kabelarbeiten ausführen. Im Zuge dessen wird auch die Straße einschließlich der Gehwege auf ganzer Länge erneuert. Die Kosten für die Maßnahme betragen insgesamt rund 2,52 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten werden in drei Abschnitten vonstattengehen. Es folgt der Abschnitt zwischen Kapellenweg und Steckelsgasse. Abschließend wird die Kreuzung Kapellenweg erneuert. Beendet sind alle Bauarbeiten voraussichtlich im Mai 2019.