Von Denis Schnur

Heidelberg-Handschuhsheim. Auf Handschuhsheim kommt eine Monster-Baustelle zu: Die Dossenheimer Landstraße, auf der täglich rund 23.000 Autos fahren, wird ab Herbst 2022 saniert. Zwei Jahre wird der Umbau dauern, etwa 28 Millionen Euro kosten und wegen der Sperrungen für Chaos sorgen. Noch gibt es nur einen Vorentwurf, aber schon jetzt hatten die Stadträte im Stadtentwicklungsausschuss am Mittwoch großen Redebedarf und einige Wünsche an die Projektträger von Stadt, RNV und Abwasserzweckverband:

Was wird gemacht? Anlass für die Maßnahme ist die "längst überfällige Sanierung der Gleisanlagen" im Handschuhsheimer Norden, wie Olaf Ritz von der RNV erklärte. Doch wenn schon gebaut wird, wird vieles auf einmal erledigt: Radwege werden verbessert, Baumreihen ersetzen Parkplätze, die Straßenbahnhaltestellen werden modernisiert, die Ampelschaltung vernetzt, sodass der Verkehr besser fließt, und Leitungen erneuert.

Wie ändert sich die Straßenführung? Aktuell gibt es in der Biethsstraße eigentlich keine Bahnhaltestelle. Die Züge halten auf der Straße, die Fahrgäste warten auf dem Bordstein. Das soll sich ändern und der Haltepunkt durch eine moderne und barrierefreie Haltestelle ersetzt werden. Dafür wird die Verkehrsführung in zwei Seitenstraßen geändert: Aus der Johann-Fischer-Straße soll eine Einbahnstraße werden, in die man von der Dossenheimer Landstraße nicht mehr einbiegen kann. Lediglich Radfahrer dürfen sie in beide Richtungen nutzen. Zudem wird die Alexander-Colin-Straße zur Sackgasse für Autos.

Wie soll die Haltestelle Biethsstraße aussehen? Darüber, wie Straßenbahnen und Fahrräder aneinander vorbeikommen, wurde lange debattiert. Zwei Varianten standen zur Auswahl: Entweder der Radweg verläuft zwischen Gleisen und dem Wartebereich der Fahrgäste - wie etwa in Basel. Hält eine Bahn, müssen Radfahrer an einer roten Ampel warten, bis die Passagiere ein- und ausgestiegen sind. Diese Variante halten Stadt und RNV für die sicherste. Die Räte sprachen sich jedoch einstimmig für eine Haltestelle aus, wie es sie in der Brückenstraße schon gibt: Dort verläuft der Radweg hinter der Haltestelle und wird nicht durch eine Ampel unterbrochen. "Die Radfahrer würden da ohnehin nicht halten", erklärte Christoph Rothfuß (Grüne), "und meines Wissens nach ist die Brückenstraße nicht auffällig in der Unfallstatistik."

Warum gibt es keinen richtigen Fahrradweg? Die Planungen sehen für Radfahrer einen Schutzstreifen von 1,25 Meter Breite vor, der nur mit einer gestrichelten Linie zur Straße abgegrenzt ist. Ein echter Radweg müsste 1,80 Meter breit sein. Damit wäre jedoch laut RNV der Abstand zu den Straßenbahnen so gering, dass diese keine Radler mehr überholen dürften. Um die Radfahrer trotzdem besser zu schützen, will die Stadt eine Doppelmarkierung aufbringen: 50 Zentimeter neben dem Schutzstreifen soll es eine zweite gestrichelte Linie geben. Die soll die Autofahrer dazu bringen, eher in der Mitte der Fahrbahn zu fahren - und den Radlern nicht auf die Pelle zu rücken.

Kommt Tempo 30 auf der Strecke? Vermutlich nicht. Das ist zwar der Wunsch der Mehrheit der Stadträte. Doch die Stadtverwaltung widerspricht: Dazu gebe es keine Rechtsgrundlage. Die Dossenheimer Landstraße ist nämlich eine Bundesstraße. Zudem gebe es weder einen Unfallschwerpunkt noch eine Schule, eine Kita oder ein Altenheim. Und auch die CDU ist dagegen: "Wir wollen den ÖPNV beschleunigen und so würden wir auch die Straßenbahnen ausbremsen", warnte Alexander Föhr. Grüne, SPD, Bunte Linke und Linke sehen das anders - schließlich würde der Verkehr zu Stoßzeiten ohnehin nicht schnell fließen. Zwar können die Gemeinderäte das Limit nicht beschließen, aber eine Mehrheit empfahl es nun dem Oberbürgermeister - zum Ärger von Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß: "Wir nehmen diese Empfehlung so mit und werden uns trotzdem nach Recht und Gesetz verhalten", entgegnete er.

Warum macht man die Straße nicht zu einer "echten Allee"? Wo die Straße nicht zu eng ist, wird eine Baumreihe auf der westlichen Seite gepflanzt. Auf der anderen Seite ebenfalls Bäume zu pflanzen, wäre jedoch deutlich teurer. Da die unterirdischen Leitungen angepasst werden müssten, kämen Mehrkosten von fünf Millionen Euro auf die Stadt zu. Bislang soll sie 9,4 Millionen Euro zu der Maßnahme beitragen. Zudem würde die Sanierung neun Monate länger dauern. "Das können wir in einer Welt machen, in der Geld keine Rolle spielt", erklärte Föhr dazu. Auf Vorschlag der Grünen forderte das Gremium stattdessen, dort Hochbeete einzurichten, mit kleineren Bäumen.

Wie viele Parkplätze fallen weg? Es wird überall Radspuren geben, es werden Baumstreifen angelegt und Einbahnstraßen eingerichtet. Das alles braucht Platz - und das geht zu Lasten des ruhenden Verkehrs. Die Planungen sehen vor, dass in dem Bereich künftig nicht mehr 400, sondern nur noch 215 Parkplätze vorhanden sind. Da ist dann schon berücksichtigt, dass aus der Trüber- und der Zeppelinstraße Fahrradstraßen werden sollen.