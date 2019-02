Heidelberg. (rnz) Wer die Halle 02 schon immer einmal bei Tag sehen wollte, hat beim zweiten europäischen "Open Club Day" am Samstag, 2. Februar, von 18 bis 20 Uhr die Chance dazu. Mitarbeiter des Klubs zeigen Besuchern, welche unterschiedlichen Berufe es braucht, um solch einen Veranstaltungsort zu führen, geben Einblick in ihren Arbeitsalltag - und stehen dem Publikum Rede und Antwort.

Bei einer geführten Tour kann man außerdem einen Blick hinter die Kulissen werfen - auch die Backstage-Räume, wo sich sonst Künstler und Bands aufhalten, sind geöffnet. Für die im Anschluss stattfindende Liveveranstaltung "The Rock Club" gibt es darüber hinaus einen öffentlichen Soundcheck. Dabei erläutern Musiker und Techniker ihre Handgriffe.

Einmal Discjockey sein - diese Möglichkeit haben Interessierte bei einem DJ-Workshop, der bereits zwischen 16 und 18 Uhr stattfindet. Dabei wird Teilnehmern der richtige Umgang mit dem Equipment beigebracht. Zudem geben Profis Tipps für den perfekten Übergang und zeigen, wie man die richtigen "Beats per minute" findet. Durch den Kurs führt "Bouillabass", Heidelberger House-DJs. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Deshalb sollte man sich vorher noch schnell anmelden per E-Mail an zora@halle02.de.

Am "Open Club Day" öffnen Musikklubs und Konzertbetriebe in ganz Europa ihre Türen für Interessierte, die vielleicht nicht unbedingt mit Livemusik-Spielstätten vertraut sind.