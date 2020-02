Heidelberg-Bahnstadt. (kaz) Wie realistisch ist die Idee, zwischen Bahnstadt, Kirchheim und Pfaffengrund einen "Landschaftspark" einzurichten? Das will die Verwaltung jetzt durch ein rund 140.000 Euro teures Prüfungs- und Planungsgutachten klären lassen. Bei seiner jüngsten Sitzung stimmte der Bezirksbeirat Bahnstadt einer entsprechenden Beschlussvorlage zu.

Es handle sich dabei um ein sehr langfristiges Projekt, erklärten Andreas Krastel vom Landschaftsamt und Moritz Bellers von der IBA. Die Idee gibt es schon länger. "Darum wurde schon viel Wind gemacht, aber passiert ist nichts", so Stadtteilvereinsvorsitzender Dieter Bartmann. Er könne sich das bisher vor allem landwirtschaftlich genutzte Gelände nicht recht als zusammenhängende Freizeitfläche vorstellen. Die massive Landebahn auf dem "Airfield" machte CDU-Bezirksbeirat Daniel Hauck als "Fremdkörper" in der Fläche aus.

Wird vielleicht im Rahmen einer Landesgartenschau noch ein Stadtpark draus? Dies wäre angesichts der vielen Bewerbungen für die Schauen allerdings nicht vor 2037 zu realisieren, heißt es in der Beschlussvorlage. Dort steht auch, man sei in einer "Findungsphase". Viele Gespräche mit Eigentümern, Pächtern, Naturschutzverbänden oder Stadtteilvereinen seien noch zu führen. "Ziel ist es, den Prozess insgesamt so zu gestalten, dass das Ergebnis breit mitgetragen werden kann", heißt es.

Auch das Thema "Sekundarschule Bahnstadt – Entwicklung der Fläche Z1" stand auf der Tagesordnung. Wie bereits berichtet, hatten die Grünen im Bezirksbeirat einen entsprechenden Antrag gestellt. Dort heißt es unter anderem: "Die Campus-Idee der Bahnstadt sollte weiterverfolgt werden und im Westen nicht nur mit einer klassischen Grundschule, sondern auch mit einer weiterbildenden Schule zum Abschluss gebracht werden." Begründet wird der Antrag auch mit der jüngsten Bevölkerungsprognose, nach der Heidelberg bis zum Jahr 2035 rund 25.000 Einwohner mehr haben wird, darunter etwa 3600 Kinder und Jugendliche.

Isabel Arendt und Franz Meißner vom beim Amt für Schule und Bildung angesiedelten regionalen Bildungsbüro erläuterten die Sachlage. Arendt betonte, dass die Einrichtung neuer Sekundarschulen ein regionales Thema sei. "Da müssen wir auch Walldorf oder Schwetzingen mitdenken." Generell besuchten auch viele Auswärtige weiterführende Schulen.

Dazu hieß es in der Informationsvorlage: "Gesetzlicher Auftrag Heidelbergs als Trägerin der öffentlichen Schulen ist die Bereitstellung eines zeitgemäßen und bedarfsgerechten Angebots in zumutbarer Erreichbarkeit."

Im Antrag der Grünen ist eingangs die verkehrsgünstige Lage von Baufeld Z1 zwischen Zollhofgarten und Gadamerplatz (zwei Straßenbahnlinien, die Nähe zum Hauptbahnhof) ein Argument, um dort den Bau einer weiterführenden Schule zu fordern. Gern auch den einer Privatschule. Zum Abschluss heißt es in dem Papier, in Heidelberg bestehe ein ausgesprochener Mangel an modernen Schulgebäuden, die bereits konzeptionell für den Ganztagesbetrieb (integrierte Sport- und Freizeitangebote, Computer- und Seminarräume, Bibliothek, Mensa) ausgerichtet seien.

Die Zahlen für die Grundschule Bahnstadt nannte Franz Meißner. Demnach besuchen 175 Kinder die Schule, darunter 60 Erstklässler in drei Klassen. Die durchschnittliche Klassengröße sei mit 19 eher gering. "Ich gehe davon aus, dass es auf Dauer eng wird", so die Bezirksbeirätin Petra Eggersberger (Grüne). Schließlich sei die Schule geplant worden, als noch weniger Menschen in der Bahnstadt wohnten.