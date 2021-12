Heidelberg. (dns) Am Sonntag hatte er Gewissheit – seitdem weiß der Heidelberger Grünenvorsitzende Florian Kollmann (40), dass er an Covid 19 erkrankt ist. Trotz Impfung und obwohl vier Schnelltests vorher negativ ausgefallen waren. Im Interview erklärt er, weshalb er trotzdem – oder gerade deswegen – für die Impfpflicht ist und warum er sich über ein Testzentrum ärgert.

Herr Kollmann, wie geht es Ihnen?

Den Umständen entsprechend gut. Es fühlt sich an wie eine Grippe: Ich habe Schnupfen, etwas Husten und Kurzatmigkeit. Aber alles im Rahmen – dank der Impfung.

Am Sonntag kam das positive PCR-Testergebnis. Wie lange hatten Sie da schon Symptome?

Seit dem Montag davor. Zuerst nur Husten, Ende der Woche kam der Schnupfen dazu.

Fast eine Woche zwischen Beginn und Ergebnis. Warum hat das so lange gedauert?

Gute Frage. Ich hatte den PCR-Test schon mittwochs gemacht. Und zur Sicherheit habe ich zwischendurch vier Schnelltests gemacht: Einen am Montag, einen am Mittwoch und freitags zwei – einmal selbst und einmal im Testzentrum. Aber die waren alle negativ.

Dann rechnet man eigentlich nicht mit einem positiven PCR-Test.

Nein, gar nicht. Den hatte ich nur gemacht, weil mir die Corona-Warn-App einen Risiko-Kontakt angezeigt hatte – zum Glück.

Warum haben die Schnelltests bei Ihnen nicht angeschlagen?

Die erste Vermutung war, dass meine Virenlast nicht so hoch ist. Das kann bei geimpften Patienten offenbar trotz Symptomen mal vorkommen. Aber mittlerweile kenne ich meine Virenlast – und so niedrig ist die gar nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob das die Erklärung ist, oder ob Schnelltests einfach unzuverlässig sind.

Wo haben Sie sich denn angesteckt?

Keine Ahnung! Die Corona-Warn-App hat mir zwar das Datum der Risiko-Begegnung genannt. Aber ich wüsste keine Situation an dem Tag, in der ich mit vielen Leuten zusammen war oder wenig Abstand gehalten hatte. Es kann überall passieren. Irgendjemand sagte: "Ganz Deutschland ist ein riesiger Ausbruch" – und das stimmt. Momentan gibt es hier keine Sicherheit für niemanden – außer man igelt sich komplett ein.

Wissen Sie, ob Sie andere infiziert haben?

Ich weiß nur von meinem Sohn, der erst elf Jahre und daher ungeimpft ist. Alle anderen Menschen in meinem Umfeld sind geimpft und haben sich nicht angesteckt – inklusive meiner Frau und meiner Tochter. Das zeigt, wie wichtig die Impfung ist.

Bei Ihrer Familie kamen die Testergebnisse dann schneller?

Ja. Trotzdem haben wir uns da sehr geärgert. Sie sind am Montagmorgen gleich zum Testzentrum. Doch trotz krankem Angehörigen und Risiko-Kontakt hätten sie erst am nächsten Abend einen kostenlosen PCR-Test bekommen – einen für 90 Euro dagegen sofort. Wir haben das bezahlt, weil wir Gewissheit wollten. Aber gut ist das nicht. Wer so ein Risiko hat, sollte überall sofort einen kostenlosen Test bekommen.

Sie sind geimpft und haben versucht, Risiken zu vermeiden – und sich doch infiziert. Welchen Schluss ziehen Sie daraus?

Ich sehe ja an mir und in meinem Umfeld, welchen Unterschied die Impfung macht. Und ich finde, aktuell sollte niemand das Risiko eingehen, ungeimpft draußen rumzulaufen. Die Zeit ist reif für die Impfpflicht.