Heidelberg. (ani) Sie nimmt mehr und mehr Form an: die Großsporthalle an der Speyerer Straße. Für geladene Gäste wird am Dienstag, 25. Juni, Richtfest gefeiert. Im Frühjahr 2020 soll alles fertig sein. Aktuell wird laut der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) der Rohbau fertiggestellt.

Die Bau- und Servicegesellschaft, eine Tochter der GGH, investiert seit Oktober 2018 insgesamt 28 Millionen Euro in den neuen Sporttempel und ist für den Bau verantwortlich. Die Stahlbauarbeiten haben mittlerweile begonnen. Die Träger werden zusammen montiert, damit demnächst die ersten Stahlträger der Dachkonstruktion eingebaut werden können.

Zur Anbindung der neuen Großsporthalle wird derzeit auch der Knoten Speyerer Straße / Im Mörgelgewann neu gebaut. Noch bis Freitag, 12. Juli, ist deshalb der Fahrstreifen in der Speyerer Straße stadteinwärts gesperrt.