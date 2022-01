Heidelberg. (pri/pol/RNZ) Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz im Bereich des Iqbal-Ufers. Das berichtet die Polizei.

Demnach ging kurz vor 21 Uhr beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein Hinweis ein, wonach sich eine Person am Heidelberger Iqbal-Ufer in den Neckar begeben haben könnte. In diesem Zusammenhang liefen seit Bekanntwerden des Sachverhalts umfangreiche Suchmaßnahmen, in die neben starken Kräften der Heidelberger Polizeireviere auch Kräfte der Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG und Personenspürhunde eingebunden waren. Auch mehrere Boote waren im Einsatz.

Die Suchmaßnahmen dauerten bis weit nach Mitternacht ohne Ergebnis an.

Personensuche am Iqbalufer - die Fotogalerie













Update: Samstag, 15. Januar 2022, 00.23 Uhr