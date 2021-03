Heidelberg. (pri/pol/rl) Zu einem Brand kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 1.20 Uhr in die Hauptstraße in der Altstadt. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr-Kräfte stand die Einzimmerwohnung im zweiten Obergeschoss bereits in Vollbrand.

Der 29-jährige Mieter hatte noch versucht selbst den Brand zu löschen, zog sich hierbei aber Verbrennungen zu und musste die Wohnung verlassen. Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurden 15 Personen evakuiert und in einem bereitgestellten Bus untergebracht, während sich das Brandgeschehen auf den Dachstuhl ausbreitete.

Über die Warnapp Katwarn und Nina meldete die Feuerwehrleitstelle einen Großbrand mit einer starken Rauchentwicklung und einer damit verbundenen Geruchsbelästigung. Wegen des Windes erfolgte eine Ausbreitung des Brandrauches in angrenzende Stadtteile.

Insgesamt wurden sechs Wohnhäuser geräumt, drei davon vorsorglich. Nach Angaben der Feuerwehr wurde zwei Personen mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg und ihre Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren konnten aufgrund der engen Bebauung ein Übergreifen auf benachbarte Häuser nicht verhindern, aber letztendlich das Feuer unter Kontrolle bringen.

Die Feuerwehr war mit etwa 120 Personen im Einsatz, darunter auch die Feuerwehr Neckargemünd mit einer weiteren Drehleiter. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Sachschaden dürfte bei mehreren Hunderttausend Euro liegen.

Aufgrund von Nachlöscharbeiten und Untersuchung der Bausubstanzen durch einen Statiker kann der Brandort noch nicht betreten werden. Wie weit die angrenzenden Häuser aktuell noch bewohnbar sind, wird noch geprüft. Der 29-jährige verletzte Bewohner konnte nach seiner Behandlung das Krankenhaus bereits wieder verlassen.