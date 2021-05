Heidelberg. (pol/rl) Am Samstagnachmittag geriet in der Kleingartenanlage der Stettiner Straße gegen 15.40 Uhr ein Gartenhaus in Brand. Laut Polizeibericht hatte sich das Vordach der Gartenhütte durch den Funkenflug eines Grills entzündet.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, verhinderte das Übergreifen des Brandes auf die eigentliche Gartenhütte. Das Vordach wurde jedoch vollständig zerstört.

Bei dem Brand entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.