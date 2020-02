Heidelberg. (Kaz) Slavica Krummlauf ist unglücklich: Die Wirtin vom "Hutzelwald" in der Gaisbergstraße befürchtet, dass vor ihrer Gaststätte zukünftig keine Lastwagen und Kleinbusse mehr kurz parken können, um Getränke zu liefern und Touristengruppen aussteigen zu lassen. Die Gaisbergstraße soll nämlich noch im ersten Halbjahr 2020 zur Fahrradstraße umgewidmet werden. In diesem Zuge sollen auch rund 40 Parkplätze auf der östlichen Fahrbahnseite wegfallen. Bis zu 7000 Menschen täglich nutzen an Spitzentagen diese Radachse vom Schulzentrum Mitte in der Südstadt ins Stadtzentrum.

Halteverbotsschilder sollen jetzt aufgestellt werden und daran erinnern, dass das aus Gewohnheit praktizierte "Auf-dem-Gehweg-Parken" nicht mehr geduldet wird. Diese Parkplätze seien schon immer illegal gewesen, sagte der Fahrradbeauftragte Jochen Sandmaier im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss.

Dass die Parkplätze wegfallen, empfinden die Anwohner als Schikane. Auf dem breiten Bürgersteig sei noch genug Platz für Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Rollatoren, meinen sie.

Vor einem Orthopädie-Fachgeschäft ist ein Behindertenparkplatz ausgewiesen. Geschäftsinhaberin Gabriele Pitsch befürchtet, dass dieser Stellplatz ebenfalls wegfalle. Sie habe Kundschaft aus der ganzen Region, die nicht gut zu Fuß sei, und sie sei deshalb dankbar für den Parkplatz vor der Tür. In ihrem Geschäft hat sie eine Unterschriftenliste ausgelegt, in der sie sich gegen die Fahrradstraße und gegen den Wegfall der Stellplätze ausspricht. Schon innerhalb eines Tages seien fast 25 Unterschriften zusammengekommen. Pitsch und ihre Mitstreiter wollen sich damit an den Gemeinderat wenden und die Fahrradstraße in der geplanten Form verhindern.

In der Gaisbergstraße gibt es auch eine Kindertagesstätte. Viele Kinder kämen mit dem Fahrrad, und als mehrfache Großmutter sorge sich Gudrun Baumann um die kleinen Kinder. Sie fahre selbst gern Rad, sei aber besorgt wegen der Radler, die ihrer Meinung nach schon jetzt in der Gaisbergstraße gefährlich schnell unterwegs seien.

Die Betroffenen fragen sich, warum die Verwaltung im Vorfeld mit den Anwohnern und Geschäftsinhabern keinen Kontakt aufgenommen hat. Sie wollen sich wehren – und möglicherweise einen Rechtsanwalt einschalten.