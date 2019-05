Von Birgit Sommer

Heidelberg. Gegen die vom Verein "Ärzte für eine individuelle Impfentscheidung" vorgebrachte Äußerung, dass es die behauptete Gefährlichkeit von Masern gar nicht gebe und man deshalb auf die Impfpflicht verzichten könne, wendet sich das Heidelberger Gesundheitsamt.

Dessen Leiter Dr. Rainer Schwertz erklärt: "Eine Masernerkrankung führt zu einer mindestens sechs Wochen anhaltenden Schwächung des Immunsystems." In dieser Zeit könne es zu bakteriell bedingten Zweitinfektionen wie einer Lungenentzündung kommen. Bei einem von tausend Erkrankten trete eine Enzephalitis auf, die bei 20 von 100 Betroffenen zum Tod und bei mindestens ebensovielen zu dauerhaften Nervenschädigungen führe.

Und bei vier bis elf von 100.000 an Masern Erkrankten trete nach sechs bis acht Jahren die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) auf, eine Erkrankung der Nervenzellen, die letztlich zum Tod führe.

Der Vorsitzende des Vereins, der Heidelberger Kinderarzt Michael Friedl, hält auf RNZ-Anfrage mit Statistik dagegen. Laut Robert-Koch-Institut gab es seit 2001 in Deutschland 23 Masern-Todesfälle, darunter ein Säugling, sechs weitere Kinder unter 15 Jahren, insgesamt neun Menschen unter 30 Jahren. Bei allen anderen Todesfällen bei älteren Menschen, so Friedl, gebe es definitiv keinen Zusammenhang mit einer Maserninfektion vor dem ersten Geburtstag.

Friedls Überzeugung ist, dass ein Todesfall pro Jahr im Zusammenhang mit einer Maserninfektion kein Grund dafür ist, per Impfzwang - wie ihn Gesundheitsminister Spahn vorsieht - in die Grundrechte der Eltern einzugreifen: "Es gibt derzeit keinen konkreten Anlass für Panik." Die Erkrankungsrate in der 16. Kalenderwoche 2019 liege beispielsweise nur halb so hoch wie im langjährigen Mittel. Komplizierte Krankheitsverläufe dürfe man auch nicht pauschal dem Erreger anlasten, sie lägen eher in den Lebensumständen des Betroffenen begründet.

Der Kinderarzt weist darauf hin, dass schon vor Einführung der Impfung die Sterblichkeit bei Masern in den Jahren von 1900 bis in die 60er Jahre um 95 Prozent zurückgegangen war - außer natürlich in Kriegszeiten. "Das war auf die Verbesserung der Lebensumstände wie sauberes Wasser, Kanalisation, ausreichende Ernährung, stabile soziale Verhältnisse zurückzuführen."

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen sei bei Masernerkrankungen nicht mit vielen Komplikationen zu rechnen, es sei denn, man behandle das Kind falsch. Mindestens zwei Kinder seien in den letzten fünf Jahren nachweislich und vom Paul-Ehrlich-Institut bestätigt an der Masern-Kombi-Impfung gestorben, erklärt er zudem.

"Jede geimpfte Person schützt auch Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen können", betont dagegen Dr. Schwertz. Die Vorschläge von Spahn zur Impfpflicht gingen auch noch deutlich weiter, sagt er: So sollten Erzieher und medizinisches Personal einen ausreichenden Immunstatus haben, da sie häufig Kontakt mit Kindern und immunschwachen Personen hätten.

Und Kinder seien auch deshalb die richtige Zielgruppe fürs Impfen, weil damit in wenigen Jahren die Kohorten der jungen Erwachsenen erreicht würden. Friedl selbst ist kein grundsätzlicher Gegner von Masernimpfungen, auch wenn die durchlittene Masernerkrankung in seinen Augen langfristig den besten Schutz verspricht.

Er empfiehlt Impfungen Jugendlichen und Frauen, die schwanger werden wollen, wenn sie keine entsprechenden Antikörper im Blut aufweisen. Während offiziell noch vom lebenslangen Impfschutz gesprochen wird, weist Friedl darauf hin, dass selbst Autoren des Robert-Koch-Institutes ein Nachlassen der Impfimmunität über die Jahre eingeräumt hätten (Bitzegeio 2019). Es gebe Menschen, die dann untypisch - durch Impfung modifiziert - erkrankten (sekundäres Impfversagen).