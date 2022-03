In diese Lücke an der Speyerer Straße – zwischen den Autohandel links und das Hotel rechts – soll das neue Hostel gebaut werden. Die Fenster wären in den Entwürfen ähnlich hervorgehoben wie bei dem weitaus größeren Hotel – und das sorgte für Kritik. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In der Speyerer Straße soll ein fünfgeschossiges Hostel mit 112 Zimmern und 320 Betten entstehen. Das Grundstück mit der Hausnummer 5, direkt neben dem "Staycity Aparthotel", auf dem vorher Wohnmobile abgestellt waren, hat die Heureka Real Estate GmbH im Jahr 2021 gekauft. Mit den ersten Plänen des Architekten Markus Gruber stellte sich Heureka-Geschäftsführer Robert Waidhaas am Dienstag der Kritik des Heidelberger Gestaltungsbeirats.

"Das Gebäude hat keine Adresse, kein Gesicht und keinen Charakter", so Markus Neppl, Vorsitzender des Gremiums. Das neue Hostel hat nur eine relativ kleine Fassade zur Speyerer Straße hin. Dort sind sehr schmale Fenster, sogenannte stehende Fensterformate, eingeplant, die seitlich mit andersfarbigem Putz hervorgehoben werden sollen. Doch farbenfroh soll es dabei nicht werden: Der Architekt plant mit Weiß und verschiedenen Grautönen.

Das Problem an der zurückhaltenden Gestaltung ist allerdings die Verwechselbarkeit, findet der Gestaltungsbeirat. "Ihr Gebäude sieht aus wie ein Teil des anderen, wenn Sie es so machen", meint Neppl. "Sie tun sich damit keinen Gefallen." Von der Straße aus gesehen ist rechts neben dem geplanten Hostel das um ein Vielfaches größere "Staycity Aparthotel", das ebenfalls farblich schlicht gehalten ist und die Fenster hervorhebt.

Bauherr Waidhaas konnte den Vorschlägen des Architektengremiums zustimmen. "Aber es ist auch eine Frage des Betreibers", so der Heureka-Geschäftsführer. Das wird die A & O Hostel GmbH sein, die einen Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet hat. Das Unternehmen ist mit 40 Häusern in 24 Städten die größte privatgeführte Hostel-Kette Europas. Und der eigentliche "Look" der Kette, so Waidhaas, sei weiß, mit blauen und gelben Elementen. Davon wollte man gerade wegkommen, um für einen qualitativ hochwertigeren Eindruck zu sorgen.

Als der Gestaltungsbeirat dann auch noch vorschlug, mehr oder größere Fenster einzubauen, musste Waidhaas nochmal betonen, was geplant ist: "Wir bauen hier kein Drei-, Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel", so der Bauherr. Stattdessen soll es ein Hostel werden, in dem junge Erwachsene für einen Heidelberg-Trip absteigen könnten. "Wir haben es hier mit einem Low-Budget-Hotel zu tun", so Waidhaas. Dabei gebe man sich Mühe, dass das Gebäude nicht ausschaue, "wie eine Schuhschachtel mit Löchern", so Waidhaas. Aber: "Es gibt Kostenzwänge." Größere Fenster etwa machten es auch schwierig, das Haus als "Effizienzhaus 40" zu bauen, für das es Fördermittel gibt.

Höhere Kosten wollte das Gremium dem Bauherrn ungern auflasten mit seinen Vorschlägen. Kleine Veränderungen könnten aber etwas bringen. Das Gebäude sei sehr bescheiden, so Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Er fügte aber gleich hinzu: "Ich habe nichts gegen Bescheidenheit." Nur seien die Kontraste an den Fenstern sehr hart. Andere Mitglieder des Gremiums waren aber nicht so angetan von den ersten Entwürfen. "Wenn Low-Budget immer so aussieht, dann habe ich Angst", sagte Gerd Gassmann.