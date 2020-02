Von Holger Buchwald

Heidelberg. Weil er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan indirekt als Landesverräter bezeichnet hat, läuft gegen den Heidelberger Rechtsanwalt und Grünen-Politiker Memet Kilic derzeit in Ankara ein Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung. Nun möchte der Heidelberger Gemeinderat dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Stadtrat den Rücken stärken. Am Donnerstag soll eine Resolution verabschiedet werden. Darin heißt es: "Herr Kilic hat seine politische Meinung geäußert, dies ist in unserem Rechtsstaat durch das Grundgesetz gedeckt. Wir versichern unsere volle Solidarität mit Herrn Kilic und bitten die Bundesregierung, sich mit Nachdruck für ihn einzusetzen."

Herr Kilic, wie ist der Stand Ihres Verfahrens?

Nach der ersten mündlichen Verhandlung im Dezember hat mir mein Anwalt berichtet, dass der Richter sehr voreingenommen sei. Anstatt meiner Vernehmung vor einem deutschen Gericht zuzustimmen, hat er einen Haftbefehl ausgesprochen, weshalb ich zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Nachdem sich nun auch das Bundesjustizministerium für mich eingesetzt hat, entscheidet sich nun am zweiten Prozesstag am 26. Februar in Ankara, ob doch eine Vernehmung in Deutschland möglich ist. Daher kommt die Unterstützung aus Heidelberg für mich zum richtigen Zeitpunkt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass in der Türkei in meiner Sache ein unabhängiges Urteil gefällt werden wird. Daher werde ich meinen Fall bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterverfolgen. Das kann fünf Jahre dauern.

Bekommen Sie auch Unterstützung von anderer Seite?

Ich habe Solidarität über alle Parteigrenzen hinweg erfahren. Besonders Oberbürgermeister Eckart Würzner hat sich sehr für mich eingesetzt. Er ging auch auf die Juristische Fakultät der Universität Heidelberg zu. Nun gibt es ein zehnseitiges Gutachten, aus dem hervorgeht, dass meine Mitgliedschaft in der Anwaltskammer Karlsruhe nicht gekündigt werden müsste, sollte ich meine Zulassung in Ankara verlieren. Eigentlich ist nämlich meine Arbeit als Rechtsanwalt hier in Deutschland an meine Zulassung in Ankara geknüpft.

Wie sehr beeinträchtigt der Fahndungsaufruf Sie – als Mensch und Anwalt?

Es beeinträchtigt mich schon. Der Fahndungsaufruf hat als primäres Ziel, mich zum Staatsfeind zu erklären und zur Zielscheibe zu machen. So etwas ist in der Türkei schon häufig passiert. So wurde ein armenischer Journalist von einem 17-Jährigen erschossen. Ähnliches ist einem kurdischen Menschenrechtsanwalt passiert. Für mich und meine Familie bedeuten solche Vorfälle, dass wir vorsichtiger leben. Wenn mir eine Telefonnummer nicht bekannt ist, gehe ich nicht ran. Und ich vergebe nicht so einfach Beratungstermine, wenn ich Zweifel an der Geschichte der potenziellen Mandanten habe. Wenn meine Familie und ich ins Ausland reisen, wägen wir stets ab, ob es sicher ist. Trotzdem versuchen wir, nicht paranoid zu werden.

Haben Sie Polizeischutz?

Nein. Denn dann hätte ich ja praktisch kein Privatleben mehr. Und es würde mir auch etwas ausmachen, die Polizeikräfte so zu binden.

Aber die Bedrohungslage müssten Sie doch ernst nehmen.

Damit muss ich schon seit Jahren leben. Besonders über die sozialen Medien wurde ich schon häufig beschimpft, sogar mit dem Tode bedroht. Geändert hat sich jetzt nur, dass der "Führer" der Türkei mich persönlich angezeigt hat. Es gab schon viele Aktionen gegen mich, einmal hatten wir Schlamm in unserem Briefkasten. Trotzdem bin ich ein fröhlicher Mensch. Meine Oma hat mir mit auf den Weg gegeben, dass ich unnötige Konfrontationen vermeiden soll. Wenn es aber nötig sei, solle ich nicht zurückweichen. Sie sagte: "Sonst werden die Islamisten auf Deinem Kopf tanzen." Für mich heißt das: Wir müssen unsere wehrhafte Demokratie tagtäglich verteidigen und dürfen weder Islamisten noch Rassisten einen Fußbreit davon überlassen. Meine Familie und ich lassen uns nicht unterkriegen.