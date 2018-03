Von Anica Edinger

Heidelberg. Es wird keine Bettensteuer in Heidelberg geben. Am Donnerstag beerdigten die Stadträte in der Sitzung des Gemeinderats die umstrittene Abgabe mit deutlicher Mehrheit. 25 Räte stimmten für den Alternativvorschlag, den eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Heidelberg-Marketing und in Kooperation mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) erarbeitet hatte. 17 Räte stimmten gegen die Alternative, darunter die Grünen-Fraktion, die die Einführung einer Bettensteuer in Höhe von fünf Prozent pro Übernachtung für privat reisende Touristen im Sommer vergangenen Jahres beantragt hatte.

In der gut einstündigen Diskussion der Gemeinderäte ging es auch um die Frage, ob die vorgeschlagene Alternative tatsächlich eine solche ist. Sie beinhaltet die schrittweise Preiserhöhung des Schlosstickets ab dem Jahr 2019, die Steuer sollte allerdings schon zum Jahr 2018 eingeführt werden. Da die Einnahmen im kommenden Jahr noch ausbleiben, beteiligt sich die Hotellerie mit einmalig 300.000 Euro an den Kosten für die touristische Infrastruktur.

Hintergrund Geblendet Ein Kommentar von Anica Edinger Die Gegner der Bettensteuer haben gewonnen. Mit den gleichen Argumenten wie vor einem Jahr wehrten sie sich im Gemeinderat gegen die Einführung der umstrittenen Abgabe - und stimmten im Gegenzug für eine Alternative, die keine ist. Die turnusmäßige Preis-Erhöhung des Schlosstickets diktiert schließlich der Schlossherr - also die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Die Einnahmen gehen an die Bergbahn, die damit ihr Defizit ausgleicht. Das bringt dem Stadt-Haushalt deutlich weniger, als eine Bettensteuer eingebracht hätte. Mit dem einmaligen Betrag in Höhe von 300.000 Euro kauften sich die Heidelberger Hoteliers zusätzlich frei - ein Verzweiflungsakt, um die Bettensteuer, gegen die sie erbittert gekämpft hatten, doch noch abzuwenden. Das finanzielle Loch im Haushalt 2018, das dadurch entsteht: Man will es offenbar nicht sehen. Man mag von einer Bettensteuer halten, was man möchte. Aber wer - wie die SPD, die urplötzlich ihre Meinung geändert hat - in der Alternative wirklich eine solche sieht, der hat sich blenden lassen.

Linken-Stadträtin Sahra Mirow nannte das einen gelungenen „Coup des Lobbyismus“. Es sei zwar ehrenwert, dass sich die Heidelberger Hoteliers auf diese Art einbrächten, aber: „Uns liegt kein Alternativ-Konzept vor.“ Schließlich habe die Arbeitsgruppe eine Preiserhöhung für das Schlossticket, die sowieso gekommen wäre, in die Rechnung mit einbezogen. Und das könne man nicht als Alternativkonzept verkaufen.

Ähnlich sah es auch Einzelstadtrat Waseem Butt. Er betonte zwar, dass er von Anfang an gegen die Steuer gewesen sei, sagte aber auch: „Egal, wie man rechnet: Dieser Vorschlag ist kein Alternativ-Vorschlag.“ Überhaupt widerspreche er dem Beschluss des Gemeinderats vom Juni vergangenen Jahres. Darin heißt es: Die Bettensteuer wird automatisch zum 1. Januar 2018 eingeführt, wenn keine Alternative gefunden wird, die wie die Steuer mindestens 1,2 Millionen Euro pro Jahr für den städtischen Haushalt bringt. Peter Holschuh (Grüne) wies unterdessen darauf hin, dass mit den zusätzlichen Einnahmen aus der Preiserhöhung des Schlosstickets die Defizite der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB) ausgeglichen werden – „das sind keine Einnahmen für den städtischen Haushalt“, so Holschuh.

Dagegen wehrte sich SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster: „Die Bergbahn ist im Besitz der Stadtbetriebe. Wenn wir mit den Mehreinnahmen ihre Defizite ausgleichen, ist das genau der richtige Topf.“ Außerdem betonte sie, dass mit der Preiserhöhung für das Schlossticket die richtige Zielgruppe getroffen werde – nämlich auch Tagestouristen. Eine Bettensteuer hätte dagegen nur Übernachtungsgäste zur Kasse gebeten – und die wolle man laut städtischem Tourismusleitbild schließlich in der Stadt halten, nicht durch eine Bettensteuer vergrämen.

So sah es auch Karl Breer (FDP), der sich eine sechsseitige und leidenschaftliche Rede gegen die Bettensteuer zurechtgelegt hatte – im Mittelpunkt der Kritik dabei: die Grünen. Sie hätten der Stadt eine Suppe eingebrockt, die schließlich die Hoteliers, die Dehoga, die IHK, Heidelberg-Marketing und die Gemeinderäte, die an der Gruppe teilgenommen haben, auslöffeln mussten. Die Alternative bezeichnete Breer als „gute Lösung“, die genau am richtigen Punkt ansetzt: nämlich am Eintritt für das Schloss, das bei ausländischen Touristen immerhin der zweitbeliebteste Ort in Deutschland sei – nach dem Miniatur-Wunderland in Hamburg.

Update: 16. November 2017, 20.45 Uhr