Heidelberg. (shy/mün) Erneut demonstrierten Gegner der derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen in Heidelberg. Dieses Mal an einem Samstag und wieder mit einer angemeldeten Demonstration.

Etwa 300 Demonstranten trafen sich gegen 14.30 Uhr am Spielplatz an der Neckarwiese und zogen über die Theodor-Heuss-Brücke in der Altstadt. Die Route ging durch die Hauptstraße, wo die Teilnehmer aber keine Mindestabstände mehr einhalten konnten. Die meisten trugen aber Masken.

​Foto: shy

Auf dem Universitätsplatz fand die Abschlusskundgebung mit 400 Teilnehmern statt.

Die Polizei sagte, es gebe keine besonderen Vorkommnisse und die Veranstaltung sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen.

Am Sonntag ist in der Heidelberger Innenstadt eine "Menschenkette für Solidarität - Gegen Verschwörungsmythen und rechte Ideologien" angemeldet.