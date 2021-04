Traugott Schächtele, Prälat von Nordbaden, hielt am Samstag in der Heiliggeistkirche beim Gottesdienst zum Gedenken für die Corona-Toten eine Predigt. Foto: Peter Dorn

Von Diana Deutsch

Heidelberg. Am Ende flackerten auf dem Altar der Heiliggeistkirche unzählige kleine Osterkerzen. Sie leuchteten für alle Menschen, die bisher an Covid gestorben sind. Viele unter elenden Bedingungen, isoliert von der Außenwelt. Mit einem Schlauch im Hals. Ohne ihre Liebsten. Oft sogar ohne eine Hand, die hält, so der erschütternde Bericht von Klinikpfarrerin Birgit Wasserbäch. Traugott Schächtele, Prälat von Nordbaden, ermunterte in seiner Predigt hingegen zum Vertrauen. Und zum Mut. "Es gibt einen Hirten, der uns den Weg weist", sagte er. "Deshalb können auch wir die Kraft aufbringen, füreinander Hirten zu sein. Allein darauf kommt es in diesen Tagen an."

59 Heidelberger sind bisher an Corona gestorben. Über 80.000 Opfer forderte das Virus in Deutschland, mehr als drei Millionen auf der ganzen Welt. "Diese Pandemie erschüttert uns bis in die Grundfesten hinein", sagte Altstadtpfarrer Mirko Diepen, der die Gemeinde zum Corona-Gedenkgottesdienst in Heiliggeist begrüßte. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Heidelberger Studentenkantorei unter Leitung von Christoph Andreas Schäfer.

Heidelbergs Protestanten waren trotz Maskenpflicht, Riesenabständen und Gesangsverbot erstaunlich zahlreich in Heiliggeist erschienen. Rund 60 Menschen hatten sich zum Gottesdienst angemeldet. Corona betrifft eben alle. Da tut es gut, fand Pfarrer Diepen, dass wir noch im "Licht des Ostermorgens wandeln". Und wissen, "dass der Tod nie das letzte Wort hat".

Das sagt sich einfach – in guten Zeiten. Doch wenn Krankheit und Tod plötzlich näher kommen, gerät das Gottvertrauen oft ins Wanken. Birgit Wasserbäch, evangelische Seelsorgerin in der Thorax- und in der Medizinischen Klinik, erlebt das auf der Intensivstation Tag für Tag. Diese Krankheit sei unberechenbar, sagte Wasserbäch. "Es ist völlig unvorhersehbar, welche Verläufe sie bei einem Menschen auslöst."

Als besonders bedrückend für die Patienten empfindet die Seelsorgerin das radikale Besuchsverbot, das erst neuerdings kleine Ausnahmen zulässt. "Wenigstens die Menschen, die im Sterben liegen, dürfen nun Besucher empfangen." Zwar in Astronauten-Schutzkleidung, aber immerhin. "Ich bin sehr froh über diese Ausnahme", sagte Wasserbäch. Eine noch schwierigere Aufgabe als die Begleitung der Patienten sei oftmals die Sorge um die Seelen der Angehörigen. Besonders wenn sie diejenigen waren, die sich zuerst angesteckt haben. "An der Schuld, das Virus in die Familie gebracht zu haben, tragen viele sehr schwer." Und was rät man da? "Auszuhalten", sagt Pfarrerin Birgit Wasserbäch. "Und das Zutrauen zu nähren, dass Gott immer da ist."

Auch Prälat Schächtele ist derzeit vorwiegend damit beschäftigt, Mut zu machen. "Warum lässt Gott das zu? Warum tut er uns das an?" So oft wird er gerade mit dieser Frage konfrontiert, dass er ein kleines, intimes Büchlein darüber geschrieben hat. Der Titel: "Alles wird gut?!" Auch in Heiliggeist hielt Schächtele ein großes Plädoyer für mehr Gottvertrauen. Er glaubt, dass der Sinn jeder existenziellen Krise darin liege, wieder nach dem Eigentlichen zu suchen. "Erinnern schmerzt. Erinnern heilt", lautete seine Zauberformel. Die Bibel könne bei der Suche nach Grundlagen des Lebens eine gute Hilfestellung leisten. Die Texte des Alten Testaments etwa "lehren uns, das Erinnern auszuhalten". Und geben dadurch die Kraft, inmitten der Unübersichtlichkeit des Lebens den eigenen Weg zu finden.

"Gott nachzufolgen in schwierigen Zeiten, das gelingt, wenn wir uns trauen, uns ganz auf ihn zu verlassen", sagte Schächtele. "Und wenn wir mit offenem Herzen auf die zugehen, die auf unsere Solidarität und Nächstenliebe angewiesen sind." Die Hirten, so der Prälat, sitzen heute nicht mehr draußen auf der Wiese. Sie sitzen am Krankenbett. "Einander Hirtin und Hirte sein, allein darauf kommt es an in Zeiten wie diesen."