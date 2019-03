Heidelberg. (RNZ) Im Gaiberger Weg stehen Sanierungsarbeiten an, da die Fahrbahn zwischen Kohlhöfer Weg und Unterem Sankt Nikolausweg stark beschädigt ist. Die Arbeiten beginnen am Montag, 4. März, und dauern voraussichtlich bis Mitte Juli dieses Jahres. Für die Dauer der Bauarbeiten muss der Gaiberger Weg in diesem Bereich voll gesperrt werden. Eine Umleitung über den Königstuhl wird eingerichtet.

Die Fahrbahn des Gaiberger Wegs wird auf einer Strecke von 2,2 Kilometern erneuert. Geplant ist ein Baumischverfahren, das wirtschaftlich und umweltfreundlich ist: Dabei werden bestehende Straßenbefestigungen aufgefräst und zu einem homogenen Granulat verarbeitet. Unter Zugabe von Bindemitteln wird es zu einer gebundenen Tragschicht recycelt. Im Zuge der Maßnahme soll auch die Straßenentwässerung erneuert werden. Zudem sind Baumfällungen im Baustellenbereich notwendig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro.