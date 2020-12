Heidelberg. (pol/mün) Mitten im Einkaufstrubel vor dem Lockdown wurde am Dienstagmittag die Heidelberger Fußgängerzone gesperrt. Der Bereich zwischen Sofienstraße und Neugasse wurde ab etwa 13.40 Uhr von der Polizei abgesperrt, weil vor einem Geschäft ein "kofferähnlicher Gegenstand" gefunden wurde, so eine Polizeisprecherin. Der verdächtige Koffer befand sich auf der Statue des "Zeitungslesers" an der Ecke St.-Anna-Gasse und Hauptstraße.

Sperrung der Heidelberger Fußgängerzone























Auch die Sofienstraße ab der Plöck und Teile des Bismarckplatzes wurden von der Polizei gesperrt. Der Straßenbahn- und Busverkehr über den Bismarckplatz war unterbrochen.

Mitarbeiter und Bewohner mussten die angrenzenden Gebäude verlassen, wie eine Betroffene der RNZ sagte.

Nach Eintreffen eines Entschärfungskommandos des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde auch der Bismarckplatz abgesperrt. Hierdurch war auch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt.

Um 15.13 Uhr wurde durch die Entschärfer Entwarnung gegeben: Der Koffer war leer. Die Absperrungen konnten daraufhin aufgehoben und der Straßenbahnverkehr wieder freigegeben werden.

Update: Dienstag, 15. Dezember 2020, 15.40 Uhr