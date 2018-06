Von Marion Gottlob

Heidelberg. "Ich bin vielleicht stur", sagt Peter Schumann und lächelt. Man möchte dem Musiker nicht unbedingt widersprechen. Wenn die Besucher eines Gottesdienstes ihre Lieder etwas freudlos singen, kann es schon mal passieren, dass Schumann sein Orgelspiel unterbricht, von der Empore herab die Menschen unten im Kirchenschiff ermuntert - und schon wird das Lied aus ganzer Seele gesungen.

Schumann, der eifrige Organist, der, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal als einen der "profiliertesten" seines Fachs bezeichnete, feiert heute 85. Geburtstag. Der Jubilar ist eine musikalische Institution - nicht nur in Heidelberg und Umgebung. Geboren wurde er 1933 jedoch in Hanau bei Frankfurt. Sein Vater spielte leidenschaftlich gerne Klavier. Seine Mutter hatte in Frankfurt gemeinsam mit dem Komponisten Hindemith Musik studiert. Sie wurde die erste Lehrerin für ihren Sohn Peter - und musste sich von diesem öfters mal Sätze anhören wie: "Das brauchst Du mir nicht zu sagen."

In Oberaula, wohin die Familie evakuiert worden war, avancierte Vater Schumann zum Organisten, der elfjährige Peter entdeckte die Liebe seines Lebens: die Orgel. "Mir hat der Klang so gut gefallen, dass ich nur noch geübt habe", erinnert sich Schumann. Zu seinem persönlichen Vorbild wurde der örtliche Pfarrer. Als die Männer beim Gottesdienst einschlummerten, spielte der junge Peter einen Aufweck-Akkord in Absprache mit dem Pfarrer. Nachdem Peters Tante von dem Streich erfahren hatte, "hat sie mir eine gelatscht", so Schumann. Erst der Pfarrer habe die Tante besänftigen können.

Nach dem Abitur studierte Schumann Schulmusik mit Orgel im Hauptfach, im Beifach Latein. Er legte das A-Examen in Kirchenmusik ab und absolvierte die Orgel-Solo-Klasse an der Hochschule für Musik in Frankfurt. Die erste feste Stelle als Kantor führte den damals 27-Jährigen nach Wiesbaden, fünf Jahre später wechselte Schumann nach Hamburg. 1969 dann ein Brief aus Baden-Baden. Der Südwestfunk fragte an, ob Schumann bei den Donaueschinger Festspielen spielen wolle. Das Konzert wurde ein Riesenerfolg. Die Radioleute drängten Schumann, doch in den Süden zu ziehen. Man habe gehört, Heidelberg suche nach einem Nachfolger für den verstorbenen Bruno Penzien. 24 Organisten bewarben sich auf die Stelle, am Ende bekam sie Schumann.

Heidelberg in den 70ern und 80ern, das waren wilde Zeiten. Wasserwerfer, Demos und Sit-ins auf den Straßen. In der Heiliggeistkirche ließ Schumann ein Konzert gerne auch mal um 23 Uhr beginnen. Dann, wenn keine Störungen mehr zu erwarten waren. Rund 200 Konzerte gab der Kantor pro Jahr, nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt. Die Studentenkantorei sang in Mailand, Breslau und Budapest. Schumann wurde nach Japan und New York eingeladen.

Eine ganz besondere Beziehung pflegte Schumann aber natürlich stets zu Heidelberg. Hier war er 28 Jahre lang Kantor an der Heiliggeistkirche. Unvergessen: ein Samstagmorgen, an dem die Menschen in Schlafanzügen Schlange standen, um Bachs Geburtstag zu feiern. "Wer im Pyjama kommt", hatte Schumann auf das Ankündigungsplakat geschrieben, "zahlt die Hälfte." Unvergessen auch das Adventskonzert, bei dem Besucher Liederwünsche in den Güterwagen eine Modelleisenbahn legen konnten.

Schumann unterrichtete als Orgel-Dozent an der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik, er organisierte und leitete Welturaufführungen, war Gründungsmitglied des Ensembles "Pifferari di Santo Spirito" und spielte beim Pfeiffer-Trompeten-Consort mit. Für so viel Engagement erhielt Schumann 1994 den Ehrentitel Kirchenmusikdirektor - und sogar das Bundesverdienstkreuz.

Auch im Ruhestand ist der 85-Jährige der Musik treu geblieben. 2001 hat er den Verein "Musik in Kirchen und Klöstern" gegründet. Regelmäßig spielt er im Stift Neuburg, aber auch in Hirschhorn, Lorsch und Wiesloch. Außerdem hat Schumann sich darauf spezialisiert, begabte Nachwuchsmusiker zu fördern. "Viele von ihnen werden auch beim Geburtstagskonzert in der Providenzkirche spielen", verrät Schumann.

Was er sich eigentlich zum Geburtstag wünscht? Natürlich vor allem Gesundheit - und die Möglichkeit, in Zukunft noch einmal die Matthäus-Passion aufführen zu können. "Mit vielen neuen Ideen", sagt er.

FiInfo: Das Geburtstagskonzert für Peter Schumann findet am heutigen Freitagabend um 20 Uhr in der Providenzkirche statt. Es spielen er selbst sowie mehrere Weggefährten. Der Eintritt ist frei.