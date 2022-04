Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eigentlich könnte Valentyna Dolinska auch in der Pariser Philharmonie spielen. Doch die Bratschistin aus Kiew wollte in Deutschland bleiben und hat jetzt einen Vertrag als Hospitantin beim Philharmonischen Orchester in Heidelberg. Beim jüngsten Philharmonischen Konzert unter der Leitung von Mario Venzago saßen sie und die junge Geigerin Yaroslawa Skirska ganz selbstverständlich zwischen den Kollegen auf der Bühne der Neuen Aula.

Intendant Holger Schulze will geflohenen ukrainischen Künstlern eine neue Heimat bieten und ist ganz angetan von der Qualität der neuen Orchestermitglieder. "Ich bin froh, so tolle Künstler hier zu haben," sagt er, "das ist eine Bereicherung."

Russischsprachige Kollegen wie die Geigerin Lilija Kissler haben die beiden Frauen unter ihre Fittiche genommen, zeigen ihnen Ämter und Einkaufsmöglichkeiten, übersetzen und helfen beim Ausfüllen der vielen Papiere, die in Deutschland nötig werden. Der jungen Yaroslawa Skirska, deren Ehemann in der Westukraine zurückblieb und die nun allein im fremden Land lebt, hat sie die Stadt, den Philosophenweg und die Strahlenburg gezeigt. "Wir nehmen sie mit, wenn wir schöne Sachen unternehmen," sagt Lilija Kissler. Kein Wunder, dass die junge Ukrainerin Heidelberg "super schön" findet.

Beide Musikerinnen kennen sich aus dem Nationalen Präsidentenorchester Kiew. Yaroslawa Skirska flüchtete aus Irpin. Über Freunde in Dessau und über Berlin kam sie nach Heidelberg. Valentyna Dolinska floh mit Ehemann und Tochter im Auto an die rumänische Grenze, Mutter und Tochter überquerten die Grenze zu Fuß, eine rumänische Familie spendierte Flugtickets nach München.

Den Ukrainern im Exil hilft ihre Vernetzung über soziale Medien extrem. So lernten die Frauen über Facebook den belarussischen Dirigenten Vitali Alekseenok aus München kennen, der versucht, geflüchteten Künstlern neue Arbeitsmöglichkeiten zu verschaffen. Er weiß, welche deutschen Theater kurzfristig Stellen anbieten können und auch bei der Wohnungssuche unterstützen. "Die Netzwerke der Ukrainer sind zehnmal so gut wie in Deutschland", sagt der Heidelberger Intendant Holger Schultze bewundernd.

Heidelberg war gleich dabei. Die Choreografin und Tänzerin Polina Atamanenko, die in Kiew eine Tanzschule leitete, bietet hier Workshops und therapeutischen Tanz für ukrainische Frauen an. Holger Schultze weiß, wie gut das tut: "Sozialkontakte sind das Wichtigste für die Geflüchteten." Eine Autorin, derzeit noch in Slowenien, und zwei ukrainische Schauspielerinnen sollen in den nächsten Tagen anreisen. Eine freie Stelle wartet auch noch auf eine Maskenbildnerin. Eine Interessentin aus Charkiw sucht derzeit nach einem Auto, mit dem sie sich und ihre Söhne trotz der vielen militärischen Angriffe in den Westen bringen kann.

Der Deutsche Bühnenverein und das Internationale Theaterinstitut – Zentrum Deutschland (ITI), dessen Vizepräsident Holger Schultze ist, haben Mitte April auch die Onlineplattform "StayOnStage – Support in Performing Arts" gegründet. Dort stellen Theater und Orchester jetzt ihre Angebote aus künstlerischen, technischen und administrativen Bereichen für Menschen ein, die vor Krieg und Gewalt geflüchtet sind.

Valentyna Dolinska spricht schon ein paar Worte Deutsch. Vor 15 Jahren gastierte die Bratschistin mit einem Kiewer Kammerorchester in deutschen Städten, der Dirigent kam damals aus Oberhausen. Seit dieser Zeit liebt sie Deutschland – und zog es jetzt Paris und Frankreich vor. Sprachkurse stehen natürlich als Nächstes an für die Musikerinnen, und Dolinska braucht auch noch eine Wohnung für sich und ihre Tochter, die neuerdings die Internationale Gesamtschule besucht. Noch sind sie privat untergebracht. "Bitte melden, wer eine Wohnung hat", unterstreicht Holger Schultze. Seine Mitarbeiter am Theater helfen dann bei der Einrichtung mit.

Die Bratschistin, die ohne ihr Instrument aus Kiew flüchtete, spielte schon mit 16 Jahren in einem Kammerorchester in Chmelnyzkyj. Später gab sie zusätzlich Musikunterricht. Auch das wäre eine Arbeit für sie, meint sie. Eine Arbeitsstelle ist allen Ukrainerinnen wichtig, um selbstständig Geld verdienen zu können. Weil sie im Orchester in Heidelberg spielen kann und hervorragende Künstler um sich hat, ist es für Valentyna Dolinska jetzt wie ein Traum, der sie "absolut glücklich" macht.

Dass Musiker, die älter sind als 30 Jahre, in Deutschland eine Stelle in einem Orchester bekommen könnten, sei völlig ausgeschlossen, hatte man ihr gesagt. Doch in Heidelberg haben sie und ihre Kollegin an der Geige Glück. "So lange die beiden bei uns bleiben wollen, werden sie bleiben", stellt Holger Schultze ihnen in Aussicht. Für ihn sind die Aufnahme der Ukrainer in die Ensembles oder die Arbeitsmöglichkeit für die freie Choreografin im Heidelberger Theater keineswegs eine soziale Tat. Er findet die Zusammenarbeit auch künstlerisch hoch spannend.