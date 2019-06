Von Katharina Kausche

Heidelberg. Es reicht noch nicht - Auch nach den Wahlen will "Fridays for Future" Präsenz zeigen. Allerdings etwas kleiner, leiser und anders als Heidelberg es von der Bewegung gewohnt ist. Statt mit Megafon durch die Hauptstraße zu ziehen, trafen sich etwa 100 Schülerinnen und Schüler am Freitag zum "Sit-In" auf dem Marktplatz, diesmal auch mit wissenschaftlicher Unterstützung.

Werner Aeschbach, Professor für Umweltphysik an der Universität Heidelberg, sprach über Erkenntnisse der Forschung zum Klimawandel und lobte die "Fridays for Future"-Bewegung. "Wir Wissenschaftler reden schon seit Jahrzehnten von den Gefahren des Klimawandels und nichts passiert." Offensichtlich könne die Wissenschaft allein kein Umdenken erreichen. "Ihr könnt aber etwas verändern. Habt Mut und Kraft, macht weiter."

Das musste der Professor den Schülern nicht zwei Mal sagen, waren sie nicht genau deshalb auch am letzten Tag vor den Sommerferien zum "Sit-In" gekommen. "Wir wollen zeigen: Wir sind noch da und kämpfen weiter gegen den Klimawandel", sagte Organisator Florentin Hollert.

Mit dem Ergebnis der Kommunal- und Europawahlen sei er "wahnsinnig zufrieden" und "Fridays for Future" habe "sicher einen Anteil daran", dass sich mehr Menschen der aktuellen Gefahren bewusst sind. "Da ist aber noch Luft nach oben und die Frage ist, ob und wann sich wirklich was ändert."

Mit diesen Bedenken ist der 18-Jährige nicht alleine. "Nur der Anstoß reicht nicht", sagte auch Emely Kippenhan. "Ich denke, dass in Heidelberg ein Umdenken stattgefunden hat und das auch kommunalpolitisch umgesetzt wird." Wichtig sei aber, dass in ganz Deutschland Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden. "Erst dann kann sich wirklich was ändern", so die 16-Jährige. "Leider wurden in vielen Gemeinden Parteien gewählt, die darauf nicht so viel Wert legen."

Valentin Schweizer und Leon Zeiger sehen das genauso. "Es hätte bei der Wahl besser laufen können", sagte Schweizer. "Dafür, dass CDU und SPD junge Leute völlig ignorieren, haben sie noch nicht genug Stimmen verloren." Ob sich nun in der Zukunft etwas ändert, können die 17-Jährigen für sich nur mit "ich hoffe es" beantworten. Etwas zuversichtlicher sind da Tina Keller und Mara Kraeft. Sie sind sich sicher: Es geht voran, wenn auch nur schrittweise.

"Fridays For Future" macht klar: Der Streik geht weiter. Mit der "ungewöhnlich kleinen Demonstration" hat die Heidelberger Gruppe Ressourcen gespart, so Florentin Hollert. Am 21. Juni stehe eine "Riesen-Demo" in Aachen an, für die sie nun vorbereiten. "Wir wollten vor allem mal zusammensitzen, reden und uns kennenlernen." Schließlich habe man ja noch viel vor.