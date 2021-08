Von Joris Ufer

Heidelberg. Nach zwei Wochen auf dem Mittelmeer kehrt der Heidelberger Fotograf und Aktivist Daniel Kubirski an diesem Wochenende heim. Als Teil einer Beobachtungsmission des Hamburger Vereins "Resqship" gehörte er zur sechsköpfigen Crew des Motorseglers "Nadir". Ende Juli waren sie in See gestochen, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und Menschen in Seenot zu helfen.

"Es war fast völlig dunkel, als wir uns näherten", erinnert sich Daniel Kubirski an seinen ersten Einsatz. "Im Wasser schwammen überall Rettungswesten und dann hörten wir ganz leise und entkräftete Stimmen um Hilfe rufen." Vor Ort seien sie dann auf das in Seenot geratene Holzboot mit 400 Menschen an Bord gestoßen, nach dem sie gesucht hätten. Eigentlich sei ihr 19 Meter langes Schiff zum Beobachten unterwegs und nicht für größere Rettungsaktionen geeignet. In Situationen wie dieser gebiete es aber das Seerecht, Hilfe zu leisten. So hätten sie noch einige Menschen aus dem Wasser an Bord gezogen und versorgt, als größere Schiffe anderer Nichtregierungsorganisationen bereits an der Unglücksstelle gewesen seien, erklärt der 45-Jährige.

Daniel Kubirski würde wieder in See stechen, aber auf einem Boot, „das weniger schaukelt“.

Für die Crew der "Nadir" war dieses Ereignis nur der Auftakt eines fast 50-stündigen Dauereinsatzes, bei dem sie zur Rettung von über 700 Menschen beitrugen. Bereits 2019 war Kubirski mit der Menschenrechtsorganisation "Mare Liberum" in der Ägäis unterwegs gewesen und hatte die Missstände im Flüchtlingslager "Moria" auf der Insel Lesbos dokumentiert, das im Folgejahr bei einem Großbrand zerstört wurde. "Diese Arbeit ist einfach nötig", bekräftigt der Fotograf. "Nicht jeder hat die Möglichkeit, hier rauszufahren, aber jeder hat eine Stimme, und auch kleine Spenden können helfen."

Nach dem Auffinden oder der Aufnahme von geretteten Menschen sind die Hilfsorganisationen auf die Kooperation der Anrainerstaaten des Mittelmeers angewiesen. Auf die Hilfegesuche der Retter seien die maltesische und italienische Küstenwache zwar zu einigen der Einsätze gekommen, jedoch oft mit Verzögerung. "Die wissen sehr genau und früh Bescheid, was da passiert", stellt Kubirski fest und berichtet von italienischen und maltesischen Flugzeugen sowie Drohnen über den Unglücksstellen. "Wenn sie kommen, ist die Kooperation gut", sagt er. "Diejenigen, die Sand ins Getriebe geben, sind nicht die Seeleute vor Ort. Es sind die, die im Hintergrund Entscheidungen treffen."

Das eindrücklichste Erlebnis seiner Reise sieht der Fotograf aber in seinem letzten Einsatz. Dabei hätten sie nach vagen Hinweisen ein Boot mit 28 Leuten aus verschiedenen afrikanischen Ländern gefunden, das seit 36 Stunden antriebslos im Meer getrieben sei. Während sie mit ihnen auf die Ankunft eines großen Rettungsschiffs von "Ärzte ohne Grenzen" warteten, hätten sie versucht, die Menschen wenigstens zu unterhalten und Musik angemacht. "Die waren nach dieser Tortur noch in der Lage zu singen", betont er. "Davon können wir uns eine dicke Scheibe abschneiden." Zurück in Deutschland wolle er seine Fotografien und Erlebnisse in einem Vortrag verarbeiten.

Auf die Frage, ob er noch einmal an einer solchen Mission teilnehmen würde, antwortet Daniel Kubirski mit einem klaren "Ja", fügt aber hinzu: "Vielleicht auf einem größeren Schiff, das weniger schaukelt."